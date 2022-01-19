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新冠檢測拖延 耽誤了工作學習 華人隔離很抱怨

記者邵敏╱洛杉磯報導
華人反映，新冠檢測預約難，結果也遲遲未出，圖為亞市一個檢測站。（記者邵敏╱攝影）
華人反映，新冠檢測預約難，結果也遲遲未出，圖為亞市一個檢測站。（記者邵敏╱攝影）

洛杉磯地區最近新冠檢測預約難，不少華人反映，就連檢測結果也遲遲未出，之前兩天就能出報告的PCR檢測，現在五、六天都等不到結果。居家隔離的華人抱怨，長時間的等待不僅耽誤工作學習，且等到的結果還是一周前的感染狀況，不得不再次預約檢測。

洛杉磯居民李女士聖誕假期出現感染症狀，經檢測夫妻倆都是陽性，他們不得不選擇請病假居家隔離。年幼的孩子雖無任何感染症狀，也沒有檢測，但為安全起見，李女士將家庭感染情況報告幼兒園，讓孩子也一同居家隔離。一周以來，李女士一家嚴格遵守隔離措施，不外出、不與他人見面，所有生活必需品都在網上購買。

症狀逐漸消失時，李女士一家三口準備再做病毒檢測，「1月6日那天，我們先去巴沙迪那一家檢測站，卻被告知電腦系統出現問題，接著又去蒙特利公園市排了很長時間，結果試劑盒用完了又不能檢測。」當天下午，李女士終於找到艾爾蒙地一家檢測站，「折騰一整天，總算三個人的檢測都做了。」

兩天後，李女士的先生拿到陰性報告，但李女士和孩子的檢測結果既不是陽性也不是陰性，顯示檢測無效，「不知道為什麼會有這樣的結果，沒辦法，只能再做一次。」讓李女士沒想到的是，她帶孩子再做了一次檢測，這一次等了五天都未出結果，「我們已經在家隔離十多天，公司一直催何時能回去上班，但我總要等到陰性報告，否則對別人不負責任。」

檢測後的第六天，李女士終於拿到陰性報告，但孩子的檢測結果竟是陽性，李女士說，「一直以來孩子都沒有任何症狀，再說這個檢測是六天前做的，現在給我這個結果又不能代表目前的感染狀況。」但孩子如果返校，幼兒園要求必須提供陰性證明，無奈的李女士再次帶孩子做檢測，目前還在等待結果。李女士埋怨，「這樣的檢測也太耽誤工作學習。」

類似的遭遇不只發生在李女士身上，亞凱迪亞高中的M同學開學時快速檢測顯示陽性，她居家隔離，幾天後症狀消失，她選擇去做PCR檢測，也是等了六天才拿到報告。 M同學說，因為學校不對隔離學生提供網課，等待的時間在家裡耽誤不少學業。

相關專家表示，大多數患者自我隔離五天後，如果症狀消失，就無需再做PCR檢測，雖然這是目前最準確的測試方式，但PCR是非常敏感的測試，可能會檢測到病毒死亡後留下的核酸殘餘，導致陽性結果可持續長達90天。面對現在檢測緊張的大環境，民眾等待時間過長恐會耽誤正常的生活學習，建議可採用家庭快速檢測包，做抗原檢測即可。

檢測 洛杉磯 華人

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