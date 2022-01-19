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洛縣單日增2.2萬例 確診率16.3%

記者王珂／洛杉磯報導
華人區COVID-19檢測點 （記者王珂／攝影）
華人區COVID-19檢測點 （記者王珂／攝影）

隨著Omicron新變種病毒的快速傳播，醫護人員陽性病例增加，導致洛杉磯縣醫療系統人員短缺，更多人進入重症監護室，18日新增2萬2688例陽性病例和37例新死亡，當日陽性率為16.3%。

目前公共衛生局已在洛杉磯縣所有地區確定了總共231萬1568例COVID-19陽性病例，目前有4701名COVID-19患者住院。超過1069萬5800人獲得檢測結果，其中20%檢測呈陽性。

1月7日至13日之間，公共衛生部門報告的醫護人員中，共有1268例新的陽性病例；這比12月31日這一周增加了30% ，當時報告了973例陽性病例。在2021年12月30日至2022年1月12日期間，未接種疫苗者與接種疫苗者的ICU比率為6.4，意味著未接種疫苗者入住ICU的可能性是接種疫苗者的六倍。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，「愈來愈多的居民面臨嚴重疾病並去世，Omicron變種病毒帶來了嚴重的危害，它能夠以閃電般的速度傳播，並在我們最脆弱的居民中造成嚴重疾病。許多人感染後是輕症，但那些年齡較大、健康狀況較差或免疫功能低下的人仍然面臨很高的風險。請盡量減緩病毒的傳播，在室內或擁擠的室外場所隨時佩戴醫用級口罩，並在激增期間減少高風險活動。如果您被感染或生病，請遠離他人。」 

為了保持工作場所和學校的開放，居民和工人被要求：無論疫苗接種狀態如何，在室內或擁擠的室外空間都必須戴口罩；生病時留在家中，如果呈陽性則進行隔離，並在密切接觸時進行隔離。如需最新的隔離和檢疫指南，請訪問www.publichealth.lacounty.gov

疫苗 變種病毒 檢測

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