Omicron光速傳染？加州1周暴增百萬病例

加州18日累計新冠確診病例突破700萬人，一周就爆增100萬。當局呼籲人們快打加強針。(加州公共衛生局網頁)

新冠病毒Omicron 病株有多「毒」？光看確診人數就知道。加州 上周累計病例才剛突破600萬大關，本周最新數據就已達到700萬人，一周就暴增100萬。相對於上個冬季，200萬人增加到300萬人還花了三周。

所以洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）示警，大家不要再自我安慰了，Omicron病株能以光速傳染，而且體弱的人一樣會併發重症。一般研究認定，Omicron病株傳染力，是Delta病株的兩至四倍，因此費若說的「光速」並非誇大。

而且感染到Omicron病株一樣會引發重症，這點從加州死亡人數就可看出。目前死亡人數雖然不像2021年初每日545人那麼高，但是本周的每日106死，兩倍於上周的55死。

洛杉磯縣的狀況也一樣，前個冬季每日最高240死，本周雖「僅」45死，但兩倍於上周的20死。雖然部分專家認為致死的元兇是Delta病株，但洛縣 公衛局調查發現，許多致死個案都是在Omicron病株盛行之後才確診，特別是去年12月20日之後。

費若強調，除了長者、慢性病患與身體不好者容易變成重症或死亡，Omicron病株還有許多後遺症尚待確認，包括慢性新冠（long COVID）與小兒多重發炎症（MIS-C）。

加州政府流行病學家潘靄（Erica Pan）更指出，彷彿推骨牌般的連鎖反應。Omicron病株的高傳染力導致急診室(ER)求診人數大增，但院方卻因為醫護人員必須隔離而人手短缺，無法安排ER病人轉為住院，病人塞在ER又導致救護車無法放下病患，最終導致911機制的大延誤。

光是過去一周內，加州就有5萬2400人住院，與去年冬季的高峰期相差無幾。其中，1萬4639人感染新冠，兩倍於元旦後的6237人。因為新冠而需要住進加護病房ICU的人也達到2311位，超過Delta病株的夏季高峰。

按區域分，某些地區的新冠住院病人已經打破去年紀錄。沙加緬度縣17日共有570名新冠病患，超過去年的518人；馬林縣（Marin）44人，去年為39人；舊金山256人，只比去年紀錄少三人。各個跡象顯示，醫療人力只會越來越吃緊。

但Omicron肆虐的黑暗中，是否見到一線光明？可能有。第一是汙水中的新冠病毒數量開始減少，第二是雖然累計案例驚人，不過每日新增確診人數卻在趨緩，第三是篩檢的陽性比例正在降低。

持續監看汙水內新冠病毒的官員表示，聖塔克拉拉縣汙水的新冠病毒數量從十天前開始降低，意味著確診人數可望降低。另外，加州整體來說，新增確診案例趨緩，目前每日為10萬4000人，比上周每日10萬1000人略多，但遠低於兩周前的5萬5000例。

不過部分地區還在增加，包括人口眾多的南加，最近七天的新增病例為6.9萬人，低於前一周的7.1萬人，但還是高於兩周前的3.9萬人。洛縣這兩周每日新增個案都在3.8萬人上下，兩周前為每日2.1萬人。

同時，篩檢陽性比例也在降低，1月10日前的一周，陽性比例達到23.1%的高峰，之後降到21.5%，不過仍然遠高於去年12月的2%。洛縣1月3日前一周，陽性反應達到22.7%，之後降到16.3%，雖然同樣高於12月的1%。