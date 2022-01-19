洛縣西南部 1夜5起武裝搶案 所有地點相距約4哩

洛杉磯縣西南部武裝搶劫案監控視頻畫面。（KTLA）

洛杉磯 縣警局和長堤 市警局正調查17日晚上，在洛杉磯西南部發生至少五宗武裝搶劫案，地點涉及雷克伍（Lakewood）、派拉蒙（Paramount ）、貝爾弗勞華（Bellflower）和長堤市，所有地點相距約大約四哩。目前尚不清楚五起案件是否有關聯。

洛縣 警局說，第一起搶劫案發生在17日晚上9時11分左右，地點在雷克伍的Bellflower大道5800街區，三名男子進入一家商店持槍索要錢財，沒有人受傷。

第二起搶劫在晚上11時40分左右，地點在派拉蒙的Alondra大道8500街區，隨後在晚上11時55分，位於貝爾弗勞華的Downey街17200街區的Circle K便利店發生搶劫。此外，在長堤市的一家便利店和烈酒店，也遭武裝搶劫。

縣警局表示，涉案人員先是被描述成三名20多歲的男子，案發時穿著黑色連帽衫戴著黑色面具，在商店持槍索要錢財。第三次搶劫發生後三名身著黑衣男子被描述為30多歲，他們拿著槍進入商店，從收銀台裡取錢。

最後一家被搶劫商店的監控視頻畫面顯示，兩名男子用手槍指著一名店員，目擊者稱最後一次看到他們開著一輛老式的白色四門賓士車離開貝爾弗勞華現場。