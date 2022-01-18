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Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

蒙市嘉惠爾藥房 打疫苗免預約 無保險和外國人均免費

記者楊青╱洛杉磯報導
有46年歷史的嘉惠爾藥房，是洛杉磯地區最早的華人藥房之一。（嘉惠爾藥房提供）
有46年歷史的嘉惠爾藥房，是洛杉磯地區最早的華人藥房之一。（嘉惠爾藥房提供）

Omicron病毒肆虐，南加州感染人數持續暴增，各地疫苗注射點再度爆棚，等待長龍蜿蜒上百米。但許多疫苗注射站一針難求、預約大多兩周之外，然而一些社區藥房因未作宣傳，雖然人手和疫苗均足，不用預約，隨到隨打，無保險和外國人均免費，卻乏人問津。

蒙特利公園市的嘉惠爾藥房（Garfield Medical Square Pharmacy）就是一例。位於大西洋大道，華人聚居地區，周邊民眾平常都到這裡取藥，但卻很少人知道，該藥房也提供多種新冠疫苗注射和PCR檢測

「我們看到到處排長隊打疫苗，但我們這邊隨到隨打、不用預約，卻沒有多少人」，嘉惠爾藥房華人東主潘藥師說，他們有輝瑞、莫德納和嬌生等多種疫苗，民眾可以自由選擇，他們也有足夠的藥劑師提供服務，但每天來的最多只有50人左右，像星期二、三較清淡的日子，每天只有20人左右。

潘藥師表示，他們從一開始就提供各種疫苗注射，但沒有做廣告，只是掛靠在洛杉磯縣公共衛生局網站上，不時有民眾打電話來詢問。他說，由於來人不多，但疫苗和人手都足夠，所以不用預約和排隊，來了就打。

他表示，目前施打最多的是12歲以下的孩子。他解釋，五至11歲的孩童的新冠疫苗劑量和成人劑量不同，聯邦疾病預防與控制中心(CDC)給地方注射站的輝瑞疫苗定量為100針一次批量，12歲以上則與大人同量，1000針為一次批量，因為輝瑞疫苗需要冷凍，通常一個月內就要用掉，所以很多接種劑量不大的藥房，都不進貨，擔心浪費資源，但近期CDC已根據地方實際操作，調整為成人量300針一批次，方便規模較小的藥房操作。

由於排隊等待注射的民眾實在太多，包括Save On、Walgreen、CVS等一些大型藥房，將成人和孩子分開預約，比如一些藥房周六專門為12歲以下孩子注射，其餘天數為成人時間，也由於注射站通常每個人要留出10到15分鐘的等待注射和注射時間，以及20分至半小時的觀察時間，導致大型藥房人滿為患。

1976年開業嘉惠爾藥房，潘藥師表示，他們也提供新冠PCR測試，聯邦政府計畫從本月19日開始，向民眾家庭郵寄檢測劑盒，將大大方便大家，各地的排隊情況可望緩解。

不過他特別提醒，檢測劑盒對感染的敏感度表現有較長的過程，比如一些人如果感染時間不長，檢測劑盒測試的結果可能會是陰性，但並不一定代表當事人沒有被感染，幾天之後再測，可能就會出現陽性，所以用檢測劑量檢測多測幾次，對正確判斷是否感染會有幫助。

潘藥師表示，他們也提供白喉、破傷風、子宮頸癌預防和帶狀疱疹疫苗（Zoster Vaccine，shingles vaccine）注射。

藥房地址和電話：500 N. Garfield Ave. UNIT 103, Monterey Park, CA 91754，626-288-6120。

有46年歷史的嘉惠爾藥房，目前提供各新冠疫苗注射和檢測，不用預約，不用排隊，隨到...
有46年歷史的嘉惠爾藥房，目前提供各新冠疫苗注射和檢測，不用預約，不用排隊，隨到隨打。（嘉惠爾藥房提供）
蒙特利公園市的嘉惠爾藥房（Garfield Medical Square Pha...
蒙特利公園市的嘉惠爾藥房（Garfield Medical Square Pharmacy）提供輝瑞、莫德納和嬌生等多種新冠疫苗注射和檢測，不用預約，不用排隊，隨到隨打。（嘉惠爾藥房提供）

疫苗 檢測 輝瑞

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