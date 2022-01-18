領取檢測劑 艾爾蒙地機場假日雨中排車龍

艾爾蒙地市機場現場很有秩序，雖然天氣不好，但大家因為待在車裡，所以比較從容。（記者張宏╱攝影）

太拚了！假日清晨冒雨也要領取新冠檢測 盒！在洛杉磯縣指定領取檢測試劑的艾爾蒙地 區域，17日雖然是馬丁路德金恩假日，且天空飄著細雨，但上午7、8點鐘就有大批車子聚集門口，排成車龍，只為領取免費試劑盒。

（影音來源：記者張宏）

位於Santa Anita路的艾爾蒙地機場，是洛縣指定領取檢測試劑的地點之一，17日早上不到8時，這裡就已聚集大量車龍，人們不顧假日和雨天，早早就來這裡排隊。等候工作人員指揮進入，領取試劑盒，或投遞已完成檢測的試劑盒。

現場很有秩序，雖然天氣不好，但是大家因為待在車裡，所以比較從容，不像那種人群聚集排隊，增加感染風險。拿著大袋試劑的工作人員會走到每輛車前發放試劑。現場規定在領取檢測試劑前，不允許將車窗搖下來。 17日一大早，艾爾蒙地市機場就大排車龍領取試劑。（記者張宏╱攝影）

工作人員Kevin在雨中忙碌著，他說，這裡最大的容量是800人，每天都幾乎有730多人來這裡。領取試劑盒無需預約，除非這裡試劑盒出現供應不足。 拿著大袋試劑的工作人員，走到每輛車前提供試劑。（記者張宏╱攝影）

試劑盒除檢測新冠病毒，還可檢測流感。每輛車最多可領取四個試劑，拿到試劑後，要在三天到五天內完成PCR核酸檢測，同時需要用智能手機在網上註冊，然後將完成測試的盒子投放在指定地點，等待結果。現在民眾至少需要24小時到48個小時，才會拿到結果。

亞凱迪亞華人 李先生早上7時30分就冒雨前來，他說，聽新聞說試劑供應緊張，很多人都一早6、7點出門，要排兩三個小時。他本來做好排很久的心理準備，但沒想到半個小時就拿到試劑。他最近鼻子有些不舒服，雖然在家做了快篩，但擔心結果不準確，就來這裡領取核酸試劑，來最後確認一下。畢竟家裡人口多，有老人和孩子，Omicron又表現無症狀居多，他擔心自己感染不自知而傳染家人。 工作人員指揮大家進入領取試劑盒，或投遞已完成檢測的試劑盒。（記者張宏╱攝影）

住在天普的華人孫女士也一早來領取試劑，她說，她領取了四個，正好給家裡四口人都檢測一下。孩子前兩天在學校檢測結果是潛在陽性，讓她非常緊張。所以一大早就出來領試劑盒，雖然聽說有那種到家門口檢測的服務，但是讓外人上門，她覺得更不安全，還不如這種在車裡拿了就走來得安心。