我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

領取檢測劑 艾爾蒙地機場假日雨中排車龍

記者張宏╱艾爾蒙地市報導
艾爾蒙地市機場現場很有秩序，雖然天氣不好，但大家因為待在車裡，所以比較從容。（記者張宏╱攝影）
艾爾蒙地市機場現場很有秩序，雖然天氣不好，但大家因為待在車裡，所以比較從容。（記者張宏╱攝影）

太拚了！假日清晨冒雨也要領取新冠檢測盒！在洛杉磯縣指定領取檢測試劑的艾爾蒙地區域，17日雖然是馬丁路德金恩假日，且天空飄著細雨，但上午7、8點鐘就有大批車子聚集門口，排成車龍，只為領取免費試劑盒。

（影音來源：記者張宏）

位於Santa Anita路的艾爾蒙地機場，是洛縣指定領取檢測試劑的地點之一，17日早上不到8時，這裡就已聚集大量車龍，人們不顧假日和雨天，早早就來這裡排隊。等候工作人員指揮進入，領取試劑盒，或投遞已完成檢測的試劑盒。

現場很有秩序，雖然天氣不好，但是大家因為待在車裡，所以比較從容，不像那種人群聚集排隊，增加感染風險。拿著大袋試劑的工作人員會走到每輛車前發放試劑。現場規定在領取檢測試劑前，不允許將車窗搖下來。

17日一大早，艾爾蒙地市機場就大排車龍領取試劑。（記者張宏╱攝影）
17日一大早，艾爾蒙地市機場就大排車龍領取試劑。（記者張宏╱攝影）

工作人員Kevin在雨中忙碌著，他說，這裡最大的容量是800人，每天都幾乎有730多人來這裡。領取試劑盒無需預約，除非這裡試劑盒出現供應不足。

拿著大袋試劑的工作人員，走到每輛車前提供試劑。（記者張宏╱攝影）
拿著大袋試劑的工作人員，走到每輛車前提供試劑。（記者張宏╱攝影）

試劑盒除檢測新冠病毒，還可檢測流感。每輛車最多可領取四個試劑，拿到試劑後，要在三天到五天內完成PCR核酸檢測，同時需要用智能手機在網上註冊，然後將完成測試的盒子投放在指定地點，等待結果。現在民眾至少需要24小時到48個小時，才會拿到結果。

亞凱迪亞華人李先生早上7時30分就冒雨前來，他說，聽新聞說試劑供應緊張，很多人都一早6、7點出門，要排兩三個小時。他本來做好排很久的心理準備，但沒想到半個小時就拿到試劑。他最近鼻子有些不舒服，雖然在家做了快篩，但擔心結果不準確，就來這裡領取核酸試劑，來最後確認一下。畢竟家裡人口多，有老人和孩子，Omicron又表現無症狀居多，他擔心自己感染不自知而傳染家人。

工作人員指揮大家進入領取試劑盒，或投遞已完成檢測的試劑盒。（記者張宏╱攝影）
工作人員指揮大家進入領取試劑盒，或投遞已完成檢測的試劑盒。（記者張宏╱攝影）

住在天普的華人孫女士也一早來領取試劑，她說，她領取了四個，正好給家裡四口人都檢測一下。孩子前兩天在學校檢測結果是潛在陽性，讓她非常緊張。所以一大早就出來領試劑盒，雖然聽說有那種到家門口檢測的服務，但是讓外人上門，她覺得更不安全，還不如這種在車裡拿了就走來得安心。

工作人員指揮大家進入領取試劑盒，或投遞已完成檢測的試劑盒。（記者張宏╱攝影）
工作人員指揮大家進入領取試劑盒，或投遞已完成檢測的試劑盒。（記者張宏╱攝影）

檢測 艾爾蒙地 華人

上一則

蒙市嘉惠爾藥房 打疫苗免預約 無保險和外國人均免費

延伸閱讀

太拚了 南加華人假日清晨冒雨領取檢測盒

太拚了 南加華人假日清晨冒雨領取檢測盒
南華總迎新春 「雙喜臨門」慶冬奧

南華總迎新春 「雙喜臨門」慶冬奧
無懼疫情 青壯華人組團赴賭城紐約跨年

無懼疫情 青壯華人組團赴賭城紐約跨年

華人20萬名琴 調音師黃學文幫添音色

華人20萬名琴 調音師黃學文幫添音色
歐溫岱賽車 百萬彩燈如星河 南加最受好評聖誕燈光秀

歐溫岱賽車 百萬彩燈如星河 南加最受好評聖誕燈光秀
華人服裝業者 疫期拚出新商機 登上全球38名傑出女性紀念郵票

華人服裝業者 疫期拚出新商機 登上全球38名傑出女性紀念郵票

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距