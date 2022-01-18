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對抗通膨 華人分享節流妙招

記者張宏／洛杉磯報導
民眾分享各種節流祕訣，包括吃飽肚子去超市，清空冰箱法則、存滿退休金帳戶和付房貸等存錢省錢法。（記者張宏／攝影）
民眾分享各種節流祕訣，包括吃飽肚子去超市，清空冰箱法則、存滿退休金帳戶和付房貸等存錢省錢法。（記者張宏／攝影）

通貨膨脹陰影下，很多華人尋找開源節流的辦法，尤其是節流部分可以最快執行。民眾分享各種節流妙招，包括吃飽肚子去超市，冰箱清空法則、存滿退休金帳戶和付房貸等存錢省錢法。

吃飽肚子去超市 清空冰箱法則

「吃」大概是很多華人最能感受到省錢成就感的部分。有網友建議，不管買什麼，一定要用完吃完，減少去超市次數，冰箱至少空四分之三再出去，能做到這點會覺得省很大。家裡的衣服、家用電器之類能用很久，標準是舊的報廢了才買新的，絕對不囤貨。減少丟棄食物和打折時候買的便宜衣服。

還有一個妙招是吃飽了再去超市。餓著肚子去看什麼都想買，盡量買多少做多少吃多少，不扔掉不浪費，實際採購量比預計減少10%。

不要刷好康

華人Tina劉說，數年前買來的幾雙高跟鞋還在盒子裡，估計離皮革老化也不遠了。還囤了搽臉油，用了那麼久還有一大瓶在冰箱裡。因此她痛定思痛的節流經驗就是，不買用不上的東西，再便宜也不要買。不買質量差的東西，如果需要什麼盡量買質量好且貴一點的，這樣用十幾年都不用再買。家具和各種生活用品都是如此，不買平價自行組裝臥室家具，因為搬家時，那些家具都是會扔掉。

學會記帳和列購買清單

記帳和列清單能更明確自己需要什麼。一名網友推薦，買菜也要做帳，要買的東西，列一下單子集中買。還需要花點時間做研究，看哪裡有折扣。另外每個月查查帳，做個統計，看主要支出是哪些，是否屬於必要。

減少外食和飲料消費

有些華人吃很省，不買任何零食，也不外食，一家四口每月吃喝消費只要1000元。 

有網友推薦的省錢祕訣是洗衣機和洗碗機晚上8點以後開，避免用電高峰，暖氣溫度調低點。做一些像餃子包子之類容易儲存的食物放冰箱，不想做飯的時候吃。不到店裡買奶茶、咖啡等，減少飲料開支，因為又貴又不健康。

付房貸是最好存錢法

不少華人網友建議每月把401K存滿，多的錢就多付點房貸，因為付房貸是最好的存錢法。30年期房貸15年就還完，手頭只要一寬就換房。

華人 退休金 咖啡

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