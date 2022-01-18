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中樂透？華女染疫竟興奮歡呼 母：她感覺終於解脫

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯一華女得知自己感染新冠，竟興奮地大喊大叫。此為示意圖。（Unsplash.com）
洛杉磯一華女得知自己感染新冠，竟興奮地大喊大叫。此為示意圖。（Unsplash.com）

新冠疫情持續近兩年，身邊愈來愈多的人感染病毒，專家甚至預言，未來一段時間美國人人都會被傳染。通常人們感染新冠後心情複雜難受，但洛杉磯有一名華裔女生，看到自己的陽性檢測報告後，竟興奮地大喊大叫，彷彿中了樂透獎。

M同學是洛杉磯某高中學生，日前因參加學校團隊活動，已完全接種疫苗的她不幸感染。一開始M同學出現一些極輕微的感冒症狀，她的母親林女士趕緊用快速家庭檢測包給女兒做檢測，結果顯示陰性，當天M同學就正常去學校上課。

沒想到第二天，她的症狀開始加重，咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒、疲倦無力，時隔一天再次做新冠檢測時已變成陽性。M同學當時看到陽性結果的第一反應，竟然興奮地大喊大叫，母親被女兒的情緒嚇著了，她後來回憶，感覺哭笑不得。

林女士分析女兒反常的情緒，這一兩年來，大家的生活都被疫情改變太多，女兒正處於青春叛逆期，面對巨變的環境，會有著與成年人不同的想法，「孩子憋屈地生活了這麼長時間，一直小心翼翼做各種防護措施，戴口罩、打疫苗、與他人保持安全距離，但最後還是被感染。女兒那一刻的反應可以理解，她可能感覺終於解脫了，就像獲得新冠超級大抗體。」

樂觀的林女士，並沒有因女兒的感染亂了陣腳，在其他家庭成員檢測呈陰性的情況下，女兒暫時居家隔離，另一個孩子去學校上課，她和老公依然每天忙碌地工作。

林女士說，「對於疫情，我們已經習慣，或許感染真的是遲早的事情。我相信對健康人士來說，現在的病毒就像普通流感一樣，休息幾天自然會恢復，沒有必要恐慌。」

每個感染者的心情都不一樣，對待新冠的態度也因人而異。有些華人不敢面對自己的陽性結果，也不願他人知道自己染疫的消息，選擇消失一段時間。有網友戲稱：當你發現一個在社交媒體群裡很活躍的人，突然幾天沒有任何消息，他很有可能已經被感染了。

但也有一些華人在感染新冠後，在社交媒體群裡發布自己的感染日記，記錄每天的症狀以及恢復過程，感染者在日記中寫道：「與這個看不見、摸不著的狡猾病毒相處了近兩年，現在病毒終於進入身體，我要與它交戰並徹底擊敗它。」

檢測 疫情 洛杉磯

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