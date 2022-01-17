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賊偷包裹「就地開箱」 紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

編譯組／綜合報導
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

許多正在等郵寄或快遞包裹的民眾，最好有心理準備，包裹可能永遠也不會送到，因為成千上萬個亞馬遜和美國郵局等公司運送的包裹，已在鐵路沿線車廂中被竊盜，全美各地估許每天約有90個列車貨櫃車廂遭破壞，洛杉磯因為是美西交通樞紐，包裹失竊尤其嚴重。

洛杉磯時報報導，幾個月來巨大數量包裹，在運送至全美各地途中被竊取。洛市中心林肯岡（Lincoln Heights）一段鐵軌上，遍地都是被撕破的快遞包裝紙和箱子，散落一地幾乎把鐵軌掩埋。很多竊賊全天候在一片狼籍中「尋寶」。

ABC電視台報導，目擊者表示，不管列車有沒停下，有人直接跳上去破壞車廂，竊賊直接在鐵道邊現場「開箱」，挑選值錢的東西，然後把剩下的郵包就地丟棄，後到的人在鐵道旁，翻找丟棄郵包內的其它值錢貨品。

一名經常來軌道的男子表示，他曾在該地發現LV名牌包、一個價值五位數的機械手臂，火車上有一切貨品，防疫用品、手機、名牌皮包、服飾、玩具、割草機、動力設備，而首選是皮包、電器和名牌衣物。

NewsNation Now報導，近期被竊賊遺留下的包裹殘物，還包括許多新冠肺炎快篩試劑、家庭照片、藥物等，還有價值超過6000元的關節藥物。

一對夫婦15日在IG社交媒體上看到帖子後，趕到林肯岡鐵道，在一堆廢棄紙箱中，看見Xbox的包裹，另一名位等公車要上班的男子，也加入翻找行列，索性不上工了，結果找到可賣200元的汽車揚聲器，相當於當天他未上班的工資。

如此猖狂的盜竊行為，引發全國關注，並揭露鐵路公司、政府官員和執法當局間，在如何減少盜竊發現出現的緊張關係。

鐵路營運商聯合太平洋（Union Pacific）公司發言人說，15日晚間一列火車有17節車廂，在林肯岡發生盜竊的同一地區出軌，目前還不清楚是否有人製造意外，好下手行竊。

該公司稱，自2020年12月以來，洛縣鐵路沿線竊盜案增加160%，該公司去年因此損失至少500萬元。聯合太平洋公共事務總監格雷羅（Adrian Guerrero）估計，每天約有90個貨櫃遭破壞，有時由犯罪組織陰謀策動，他們招募住在街道上遊民，與青少年洗劫貨櫃包裹。

有人在廢棄紙箱中「尋寶」。（ABC）
有人在廢棄紙箱中「尋寶」。（ABC）

該公司正部署更多無人機、增加安全設施，同時請求洛縣警局、加州公路巡警局等執法單位加強打擊竊盜案。亞馬遜公司也表示正進行調查，試圖找到解決方法。官員們則稱，供應鏈瓶頸和鐵路沿線附近無家可歸營地，導致竊盜增加。

洛杉磯和長堤港處理全國約40%海運進口。在港口運送的近4500億元貨物，大部分都透過火車運送全美。

去年鐵軌周圍傾倒、垃圾和營地，促使洛市議員布斯卡伊諾（Joe Buscaino）宣布為公害，但聯合太平洋表示，這些努力最終都白費。追蹤貨物竊盜公司CargoNet營運副總裁Keith Lewis說，要弄清楚火車被盜數量很困難，因大部分沒有報案。

在南加州，許多軌道比鄰威明頓和林肯岡低收入社區的商家和住宅。在犯罪率不斷增加的地區，則有帶刺鐵網排列於鐵道兩旁。

竊賊跳上列車，破壞車廂就地開箱，宛如落後國家。（ABC）
竊賊跳上列車，破壞車廂就地開箱，宛如落後國家。（ABC）

洛杉磯 加州 洛縣

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