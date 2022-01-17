聖谷華洋超市 供應充裕無須囤貨

華資超市米麵主食供應充足。（記者啟鉻／攝影）

變種病毒Omicron持續擴大傳播，南加 新增感染人數大增，有居民擔心在華洋超市或出現囤貨搶購潮。記者於16日走訪聖蓋博谷華人社區華洋超市，除一些超市速食泡麵缺貨外，其它絕大部分民生用品都很充足，且多數顧客心態平靜，並未出現囤貨搶購、供不應求的情況。

影音來源：記者啟鉻

主流媒體報導，全美東岸部分地區，由於近期貨運因受嚴寒天候阻斷、Omicron變種病毒使勞動力短缺，以及民眾對疫情 能否繼續惡化擔憂，開始為抗疫囤貨，一些超市出現食品缺乏。聖谷部分華人居民開始擔心，南加華洋超市是否也出現類似情況，一旦有食品可能短缺，或要為囤貨做準備。

華資超市肉類供應充足。（本報記者／攝影)

記者隨機採訪聖蓋博谷東區華洋超市、韓資超市探訪，發現所有超市民生用品都很充足，雖然有部分洋超市，如Stater Bros.、Abersons等，速食泡麵、寵物食品缺貨來不及補貨，總體上包括米麵、蔬菜、水果、肉類等都沒有缺貨情況。

部分主流超市有缺貨情況，但以速食泡麵、寵物食品為主。（記者啟鉻／攝影）

當天也未發現有顧客為擔心疫情，購買大量商品準備囤貨。一位華裔年長顧客表示，他對疫情並不擔心，因為大家經歷兩年疫情，心態都比較穩定，他只是對部分華人超市 調漲價格超過他預期，感到不滿意，認為有些主流超市商品價格並沒有調漲太多，很多商品較比華人超市還便宜。

華資超市蔬菜水果供應充足。（本報記者／攝影)

羅蘭岡168超市，顧客們如往常一樣進店購物，未看見有顧客搶購大量商品。一位中年顧客表示，看到世界日報報導，美國一些地區出現商品短缺，居民搶購商品，但他認為沒有必要。因為疫情發生兩年來，南加地區雖然有過搶購商品潮，有人囤積很多食品，但後來證明實在沒有必要。所以現在人們心態比較穩定。如果有華人購買物品比較多，或是為傳統春節需要，並非為了抗疫囤貨。

華資超市米麵主食供應充足。（記者啟鉻／攝影）

在大中華超市、HK2生鮮綜合市場、99大華超市，與民生相關的絕大多數商品都很充足，尤其是米麵、蔬菜、水果，都沒有短缺現象，供應都很充足。雖然部分商品物價有少許調漲，但對民生消費沒有太大影響。一家華人超市工作人員說，相信南加華資超市不會出現搶購囤貨場面。

華資超市民生商品供應充足。（記者啟鉻／攝影）

除了華資超市，位於羅蘭岡、鑽石吧當地的兩家韓資超市Greenland Market、漢南超市，民生商品也很充足，完全沒有囤貨搶購現象。