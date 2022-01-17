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到府戳鼻篩檢免排隊 免費抗原檢測結果15分鐘出爐

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Omicron變種來襲，導致篩檢出現供不應求的情形。(記者謝雨珊／攝影)
Omicron變種來襲，導致篩檢出現供不應求的情形。(記者謝雨珊／攝影)

新冠Omicron變種來襲，導致篩檢供不應求，大多數人都得現場排隊好幾個小時，不然就得提前好幾天上網預約檢測，才能成功戳鼻子做篩檢。很多人為了工作或學業或旅遊需求，甚至那些曾與確診者有近距離接觸者，都不得不盡快篩檢得到結果。有民眾為了不去排隊跟人搶，乾脆請人開車到自家門前，做鼻拭子篩檢，結果很快就出爐，有些公司要收費，有些則免費。

天普市市民何女士日前因為需要出國一趟，需要在出發兩天前才能做篩檢，為確保檢測結果出爐時間在搭機前取得，現場排隊花了100元做PCR檢測。她查了好久發現許多可預約的機構，檢測費用都在150元左右，才能在24小時至48小時內取得結果，如果要馬上取得結果的檢測費用，甚至得花上200多元，不是一筆小費用。何女士為了省錢，找到一家無需預約的檢測機構，檢測費用100元。到了現場卻發現排隊人數超多，她當時等了約兩小時才終於做到檢測。

何女士將自身經驗分享給親友，因為她的親友鍾先生，近期因工作環境有同事確診，考量到家裡有住人，因此迫切需做檢測在短時間得到結果。鍾先生吸取何女士經驗，不想跟人擠，因此想上網購買家用檢測劑，但發現家用快篩劑在各大平台上幾乎缺貨，貨物無法在短時間內抵達，後來只好另外設法。

鍾先生經過查詢在網上找到，有機構可以直接請人到家門做篩檢，價格大約在200元左右，他事先預約便很快就做完了篩檢，PCR檢測可在24小時內取得，若是使用快篩抗原（Antigen）則可在十分鐘內取得結果。

另一名住在亞凱迪亞市的管女士，因為兒子公司同事確診，必須篩檢確認陰性才能回辦公室。他們經兒子上網查到上府檢測服務，檢驗人員開車到家門前，在人行道上進行抗原檢測，15分鐘便取得結果，全程免費。據管女士分享，上府檢測服務業者叫Welz，它在洛杉磯地區只提供抗原檢測服務，並沒有PCR核酸檢測。抗原檢測結果通常很快即可取得。

現在已開始出現多個管門道在家即可做篩檢。白宮日前宣布將私人健康保險業者，納入拜登總統的抗疫計畫中，1月15日 (周六) 開始，民眾可在藥品店或電商購買居家快篩檢測盒後，拿收據向健保業者報銷快篩費用。此外，拜登政府14日宣布，從1月19日 (周三) 起，美國居民可以預訂「免費新冠居家快篩檢測劑」(Free at-⁠home COVID-⁠19 tests)。每戶可上官網 (COVIDTests.gov)下單，領取最多四套快篩劑。洛杉磯縣政府日前也展開了一項「免費領取快篩劑」服務。

Welz是洛杉磯上府檢測服務業者。(官網截圖)
Welz是洛杉磯上府檢測服務業者。(官網截圖)

檢測 篩檢 拜登

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