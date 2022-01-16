洛杉磯又現快閃搶劫 珠寶店老闆開槍嚇阻

洛杉磯市Westfield Topanga & The Village購物中心又現快閃搶劫，警察到場調查取證。（KTLA5）

快閃搶劫（smash-and-grab robbery）方興未艾，洛杉磯 市卡諾加公園區Westfield Topanga & The Village 購物中心，14日（本周五）晚又發生一起，五個蒙面嫌疑人向商店員工噴灑了噴霧劑，並企圖使用球棍砸碎櫃台，一名珠寶店老闆掏槍射出一彈嚇阻了搶匪。目前無人受傷或被捕，警察 正在調查。

洛市警局（LAPD）警官麥迪遜（Madison）說，事件發生在14日下午5時35分左右，地點在 Topanga Canyon大街6600 街區，五名蒙面嫌疑人走下一輛灰色汽車 ，前往冰兄弟定製珠寶店（Ice Brothers custom jewelry store）。他們首先使用噴霧器，可能是熊噴霧劑或胡椒噴霧劑噴向店員。當其中一名盜匪準備使用棒球棍砸碎一個玻璃展示櫃時，一名店主拔出了手槍。最初似乎沒有開槍，但警方後來證實，店主開了一槍，把搶匪們嚇跑了。

警方補充說，沒有人被子彈擊中，珠寶店中也沒有任何商品被拿走。

去年11月，在該購物中心的另一家Nordstrom 商店也發生了類似事件。當時五名嫌疑人對一名警衛使用防熊噴霧，在警衛跌倒落地後，他們搶走了名牌包包等，乘坐一輛灰色汽車逃走。目前尚不清楚這兩起案件是否相關聯。

目前該起企圖搶劫未遂案仍在調查中，嫌疑人在逃。