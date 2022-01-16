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疫苗一針難求 費九牛二虎之力預約 華人區多要等2周才打

記者楊青╱洛杉磯報導
南加州疫情吃緊，阿罕布拉大型停車場周末出現排隊等待免費核酸測試的大批人群。（記者楊青╱攝影）
南加州疫情吃緊，阿罕布拉大型停車場周末出現排隊等待免費核酸測試的大批人群。（記者楊青╱攝影）

Omicron肆虐，疫情確診人數大幅攀升，曾經猶豫打不打疫苗針的民眾蜂擁向各地疫苗點。然而，很多疫苗接種站人滿爲患，一針難求，洛杉磯縣華人聚集地區預約時間大多要等兩周，不少網站預約處處碰壁，連熟悉電腦的人都大費周章，不會電腦的民眾更是預約無門。

「我這個周末上午花了一個多小時，換了十多個網站，費了九牛二虎之力總算預約上」，亞凱迪亞林先生表示，因新一輪疫情來勢凶猛，加上農曆春節還將有一堆朋友聚會，本來不急著打加强針的太太決定趕緊打針，但沒有想到現在預約那麽難，完全不是一個月前隨約隨打的情形。

林先生說，因爲年紀較大且呼吸道系統慢性炎症，第一時間就打了加强針，當時隨到隨打，不用排隊。但現在幫太太預約完全跌破眼鏡。林先生首選洛杉磯縣政府疫苗網站，想著政府網站一定最靠譜。可是，當他輸入自己地址時，發現住家周邊的注射站，目前預約到最早時間都在2月初，時間較近的是在離家十幾哩外的惠提爾，而且也在十天之後才有空位。

迫不得已轉到Walgreen、CVS碰碰運氣，「連著好幾個網站都是要你輸入個人信息，姓名、地址、之前打疫苗的時間，一些網站還要提供家庭醫生的名字和電話」，林先生說，等他好不容易填完這些，網站最後跳出「no available」。有沒有疫苗，爲什麽不在第一時間就說清楚？林先生表示，更氣人的是不少網站顯示民眾想要選擇的時間已預定滿額，卻沒有給出另外可預約的時間。他說，自己熟悉電腦操作，預約尚且如此艱難，真不知道那些不熟悉電腦的人怎麽辦?

連日來為預約氣到想砸爛電腦的沈太太表示，她也是上了政府網站和一些大藥房網站，預約不到合適時間後，又跳出很多不同機構網站，「都說是快速預約打疫苗，一些網站黑體字提醒說不用預約，結果填完自己的所有信息之後，直接停機沒有任何結果」，「被人騙的感覺油然而生。」

「確實感覺混亂，不少網站設計不夠人性」，格蘭杜拉兩周前打完加强針的李先生說，可能當時變種疫情還不是那麽嚴重，很快得到預約機會，但在注射過程中也經歷了一些不愉快。他按預約時間晚上7點當地的Walgreen藥房，沒想到工作人員告訴他，因爲當晚預約者太少，開一次針可供應五個人，現在只有他一個人，太浪費，第二天再來。他第二天按時再去，工作人員還是同樣的理由，希望他改期再去。不過這次李先生堅持要注射，最後店家無奈只好給他打了加强針。

超市前廣場上，華人大排長龍等待核酸測試。（記者楊青╱攝影）
超市前廣場上，華人大排長龍等待核酸測試。（記者楊青╱攝影）

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