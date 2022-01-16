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洛縣新冠增66例死 去年4月來單日新高

【洛杉磯訊】
洛縣新冠死亡病例增加。（美聯社）
洛縣新冠死亡病例增加。（美聯社）

洛杉磯縣15日新增66例新冠肺炎死亡病例，這是自去年4月2日以來單日新增死亡病例最高的一天。

根據洛杉磯縣衛生局，當天新增的死亡病例大多數為12月20日後感染新冠的病人，那時Omicron變種病毒已經在社區廣泛傳播。

洛縣15日新增確診病例4萬1765人，對此洛縣官員稱每日大量新增確診病例，讓人對病毒在社區傳播速度感到擔憂。

洛杉磯縣新冠住院病人數也有所增長。15日有4386名住院病人，前一天為4257人。15日ICU病人數為602，比前一天多兩人。截至14日，洛縣醫院中ICU床位佔有率已達80%。

根據洛縣衛生局，有些染疫民眾甚至不知道自己染疫，他們因為別的原因來醫院看病，在例行新冠病毒檢測後，才發覺自己得了新冠。

雖然目前日住院人數尚未及去年冬季疫情高峰期，當時每天有8000多人住院。但時下因為不少醫護人員感染，人心緊缺，給醫療系統帶來不小壓力。洛縣衛生局呼籲民眾不要去急診檢測新冠病毒，非必要也不要去急診看病。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）15日說，死亡人數會比確診人數和住院人數滯後，確診高峰過後必然會是更多的死亡病例。「令人悲傷的是，我們必須做好在未來幾周看到更多死亡病例的準備。」

費若說，沒打疫苗的民眾感染新冠的風險會高22倍，雖然打疫苗不能保證百分百不會感染新冠，但可以大大降低住院的概率。費若還督促民眾未來幾周避免去室內的、不戴口罩或不打疫苗者的聚會。她還建議民眾使用更高防護級別的口罩，包括N95，KN95，KF94口罩，必要情況下進行新冠病毒檢測。

洛縣15日新冠檢測陽性率為17.9%，目前新冠肺炎累積確診病例221萬3664人，累積死亡病例2萬8008人。

洛縣 檢測 口罩

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