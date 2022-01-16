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房東趕8個月孕婦 華婦告贏他

本報記者／洛杉磯報導
小額法庭開庭通知 。（受訪者提供）
小額法庭開庭通知 。（受訪者提供）

生活在洛杉磯華人區的黃女士孕期由於家人不在身邊，在奇諾岡一家月子中心待產，本以為可以放心待產，哪知道卻遭遇了一系列鬧心事，先是被追加收取各種費用，然後是剋扣衛生費等費用，最後在沒有退還房租的情況下竟被房東「掃地出門」，一怒之下她和其他孕婦把房東夫婦告上小額法庭，法庭開庭後支持了她的訴求並做出裁決，命令房東退還房租。

黃女士說她於2020年1月15日入住奇諾岡一位蔡姓夫婦的房子，當時她已懷孕八個多月，入住之前房東要了她的護照和產檢影本，並一次性收取了兩個月的房租，當時她也沒多想，女房東收房租時說只收現金，不給簽合同，只是寫了一張收據。

月子中心　自住房改造

「當我住進去以後才發現，這並不是一個正規的月子中心，並且奇諾岡市明確規定不允許開設月子中心，房東在小紅書、攜程等平台發布的自家房屋並非是月子中心，而是自家的住房，房子的四個房間被分租給四個孕婦家庭，房東一家四口擠在一間狹小的房間，這讓我非常驚訝。」她說。

更讓黃女士奇怪的是，她發現女房東不允許她和其他租客講話，稱其他租客「事多、人不好」，更搞笑的是大概過了一個星期左右，她就被房東各種暗示在房東家用餐，另付一份月子餐費，且在入住前沒有任何說明的情況下，又跟她們一行人索要衛生費、陪客費等費用。

此外，黃女士稱女房東在加錢不成功的情況下，以各種言語揶揄她們，稱她們這些人是窮鬼，付不起餐費等等，甚至在他們外出採購時，故意加大油門然後緊急刹車，黃女士說當時她們三個孕婦在車上，有一個受到驚嚇導致宮縮。

房東夫婦　常爭吵動武

黃女士又說，她們跟房東真正鬧翻還是因為房東夫婦經常無故爭吵，女房東動不動就破口大罵，半夜三更大聲尖叫，有一次她們中的一個孕婦去樓下廚房時，看到房東夫婦兩人大打出手，先是女房東掐住男房東的脖子，接著男房東把女房東猛推到一邊，打的不可開交。

看到這種情況她和其他房客都覺得忍無可忍，這樣的環境根本就不適合待產，要求房東退還房租費另尋住處，沒想到房東夫婦喊來自己的女兒，堵在其中一個孕婦的門口大聲叫罵，當天傍晚他們一行人報警，希望房東能退還房租，員警出警後房東卻又躲了出去，形成自己不在家的情形。

在員警走了以後，房東夫婦又齊刷刷的回來了，黃女士稱當晚男房東對他們進行威脅和謾罵，稱要退錢沒有，不想住就離開這，在不退款的情況下把她和另外一個家庭趕了出去，另外一個孕婦已經懷孕九個月，即將臨盆。

小額法庭判決書。 （受訪者提供）
小額法庭判決書。 （受訪者提供）

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