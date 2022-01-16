惡劣驅客不罷休 房東竟到公司騷擾

因不滿月子中心服務的黃女士說，搬走後一個月左右孩子就出生了，家人也及時的前來幫忙。過去一年她都在帶孩子，本想這件事情就這麼過去了，也沒想去告房東 ，因為帶孩子實在是太累了，沒有那麼多精力。

「沒想到奇葩的是，女房東居然打電話到我服務的公司，同樣的事情也發生在其他孕婦身上；女房東以美國移民局 的身份，打電話到她們的公司宣稱，這些孕婦待產期間到處造謠污蔑她們服務的公司。但是當這些公司要求她出示移民局身份證明和造謠證據時，她又拿不出來，簡直讓人啼笑皆非。」黃女士說。

忍無可忍的黃女士和其他同伴，於是將房東夫婦雙雙提告至小額法庭，索要對方未退還的房租。她們先是通過小額法庭的網站給房東寄去了第一封信，但當時並沒有任何回應，緊接著就向法庭提交表格。她說整個流程非常簡單，直接在網上就能操作。

大概等了一個多月，就接到了小額法庭的開庭通知，黃女士說那天她早早就去了，看到房東夫婦也坐在法庭門口，去之前她準備好了所有的證據，曾在一起住的其他人還給她寫了證明，來舉證房東夫婦未退款的事實。

「然而剛一開庭，房東夫婦就舉著手裡的一封信說，這件事已經開過庭了，法院判『我們贏』，嚇了我一跳，不知道這倆人在搞什麼麼蛾子。結果一開庭才知道，原來是當初一起住的同伴也提告了他們夫婦，只是因為疫情 原因沒開庭，案子被關閉了。」黃女士說。

而在場的法官似乎跟黃女士一樣，覺得房東夫婦很誇張，說話完全不著邊際，法官於是更正他們夫婦說的贏了官司的說法，提出案子是因為人員缺席而關閉，給他們惹出的這場鬧劇畫上了句號。當庭陳述時由黃女士開始和結尾，黃女士提供的證據都證明了她說的話。

黃女士說房東夫婦兩人當庭戲精上身，女房東哭了一波又一波，法官指出這樣當面被人指正確實很難受之後，她的情緒才逐漸平穩。當她的先生講話的時候她又不停的提示，根本停不下來，又被法官告知可以自己講，不要總是提示別人。

黃女士指出，「當庭我陳述完案情之後說的最解氣的一句話是：我勸你們積點德，當我說完時，房東夫婦特別生氣要與我爭吵，被法官當庭制止要求聽我說。如果他們不那麼咄咄逼人，拿了別人的錢還把事情做的那麼絕，或許我不會考慮提告他們，給他們留下不好的記錄，但實在是他們欺人太甚，據我所知，其他一起住的同伴也在相繼的提告他們，我相信他們這次一定會受到處罰並且吸取教訓，以後不會再隨便欺負人。」

黃女士告訴本報記者她於去年11月12日收到了法庭的判決信，責令房東退還房租。她覺得非常感謝法院的支持，也希望大家在受到不公平待遇時，能積極拿起法律的武器保護自己，不要默不作聲，給壞人一再犯壞的機會。