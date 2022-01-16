我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

惡劣驅客不罷休 房東竟到公司騷擾

本報記者／洛杉磯報導

因不滿月子中心服務的黃女士說，搬走後一個月左右孩子就出生了，家人也及時的前來幫忙。過去一年她都在帶孩子，本想這件事情就這麼過去了，也沒想去告房東，因為帶孩子實在是太累了，沒有那麼多精力。

「沒想到奇葩的是，女房東居然打電話到我服務的公司，同樣的事情也發生在其他孕婦身上；女房東以美國移民局的身份，打電話到她們的公司宣稱，這些孕婦待產期間到處造謠污蔑她們服務的公司。但是當這些公司要求她出示移民局身份證明和造謠證據時，她又拿不出來，簡直讓人啼笑皆非。」黃女士說。

忍無可忍的黃女士和其他同伴，於是將房東夫婦雙雙提告至小額法庭，索要對方未退還的房租。她們先是通過小額法庭的網站給房東寄去了第一封信，但當時並沒有任何回應，緊接著就向法庭提交表格。她說整個流程非常簡單，直接在網上就能操作。

大概等了一個多月，就接到了小額法庭的開庭通知，黃女士說那天她早早就去了，看到房東夫婦也坐在法庭門口，去之前她準備好了所有的證據，曾在一起住的其他人還給她寫了證明，來舉證房東夫婦未退款的事實。

「然而剛一開庭，房東夫婦就舉著手裡的一封信說，這件事已經開過庭了，法院判『我們贏』，嚇了我一跳，不知道這倆人在搞什麼麼蛾子。結果一開庭才知道，原來是當初一起住的同伴也提告了他們夫婦，只是因為疫情原因沒開庭，案子被關閉了。」黃女士說。

而在場的法官似乎跟黃女士一樣，覺得房東夫婦很誇張，說話完全不著邊際，法官於是更正他們夫婦說的贏了官司的說法，提出案子是因為人員缺席而關閉，給他們惹出的這場鬧劇畫上了句號。當庭陳述時由黃女士開始和結尾，黃女士提供的證據都證明了她說的話。

黃女士說房東夫婦兩人當庭戲精上身，女房東哭了一波又一波，法官指出這樣當面被人指正確實很難受之後，她的情緒才逐漸平穩。當她的先生講話的時候她又不停的提示，根本停不下來，又被法官告知可以自己講，不要總是提示別人。

黃女士指出，「當庭我陳述完案情之後說的最解氣的一句話是：我勸你們積點德，當我說完時，房東夫婦特別生氣要與我爭吵，被法官當庭制止要求聽我說。如果他們不那麼咄咄逼人，拿了別人的錢還把事情做的那麼絕，或許我不會考慮提告他們，給他們留下不好的記錄，但實在是他們欺人太甚，據我所知，其他一起住的同伴也在相繼的提告他們，我相信他們這次一定會受到處罰並且吸取教訓，以後不會再隨便欺負人。」

黃女士告訴本報記者她於去年11月12日收到了法庭的判決信，責令房東退還房租。她覺得非常感謝法院的支持，也希望大家在受到不公平待遇時，能積極拿起法律的武器保護自己，不要默不作聲，給壞人一再犯壞的機會。

房東 移民局 疫情

上一則

染上omicron 輕症2周內可恢復

下一則

房東趕8個月孕婦 華婦告贏他

延伸閱讀

打臉西安？ 深圳孕婦急住院等核酸證明 官方速辦

打臉西安？ 深圳孕婦急住院等核酸證明 官方速辦

西安再傳孕婦遭拒診流產「對熱愛的城市心灰意冷」

西安再傳孕婦遭拒診流產「對熱愛的城市心灰意冷」
「核酸證明過期4小時」醫院拒收 西安懷胎8月孕婦流產

「核酸證明過期4小時」醫院拒收 西安懷胎8月孕婦流產
核酸問題不准入院 西安孕婦寒風中苦等2小時流產

核酸問題不准入院 西安孕婦寒風中苦等2小時流產
全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒
全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻