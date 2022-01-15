快篩劑免費領 自購保險也付

位在蒙特利公園市附近檢測站，每天提供的家用快篩劑有限。(記者謝雨珊／攝影)

Omicron變種全美肆虐，人心惶惶，居家快篩劑被瘋搶缺貨。白宮日前宣布將私人健康保險 業者納入拜登總統的抗疫計畫中，自1月15日（周六）起，民眾可在藥店或電商購買居家快篩檢測 盒後，拿收據向健保業者報銷快篩費用。此外，拜登政府14日宣布，從1月19日（周三）起，美國居民可以預訂「免費新冠居家快篩檢 測劑」(Free at-⁠home COVID-⁠19 tests)。每戶可上官網 (COVIDTests.gov)下單，領取最多四套快篩劑；洛杉磯縣政府也展開了一項「免費領取快篩劑」項目。

多數持有私人保險的美國居民都可上網或到藥局購買居家快篩檢測劑，民眾需保留收據並向保險公司報銷，這項購物清單並不佔用任何保險的掛號費/共付額(copays)或自付額(deductibles)。不過每家保險公司有指定的藥局或電商等，民眾只要遵循保險公司指示，即可順利報銷快篩費用。然而，若民眾在保險公司未指定的販售商採買居家快篩劑，每套快篩劑保險公司最多只能報銷12元。但民眾在購買前，不需要事先詢問醫護人員或家醫，也不需要醫生的處方簽。相關詳情可自行致電自家保險公司詢問。

根據巴沙迪那星報指出，每人每月最多可報銷八套快篩劑，也就是說，一家四口一個月內，最多可報銷32套快篩劑。近期已有人提前搶購快篩劑，他們詢問日前購買的快篩劑是否也可以向保險公司報銷？答案是不行。根據相關規定，只有1月15日開始，民眾採買的快篩劑才可以按照規定向保險公司報銷。

只要是在由醫護人員申請的新冠檢測，持有Medicare的投保人都不需付費，但建議民眾先致電確認。Medicaid及Children's health insurnace program的保險計畫中，也已包括了購買居家快篩劑的費用。至於沒有保險的民眾，可在某些社區中心取得免費快篩劑，也可在網上申請聯邦政府提供的免費居家快篩檢測劑。對於聯邦政府所提供的免費快篩劑，民眾可於1月19日起上網預訂，根據白宮的說法，下單的居家快篩劑一般會在7至12天內送達。民眾若在19日下單，最快可在1月底拿到快篩劑。政府也將開通一組電話號碼，服務那些無法上網的民眾。

為解決居家快篩劑短缺的問題，許多地方政府也推出免費快篩劑措施。例如：洛杉磯縣政府日前展開一項 「免費領取快篩劑」的項目，在洛縣各處設置的13處檢測站，開放民眾免費領取家用快篩劑。只要是認為自己可能染疫，或者自認曾接觸過染疫者的民眾，均可前往這13處檢測站，排隊領取免費快篩劑。

蒙特利公園市附近一個檢測站的人員表示，每天提供的家用快篩劑有限，幾乎每天上午7時或8時就吸引一大堆人排隊，等著拿免費快篩劑，不到一小時就一掃而空。另方面，領取快篩劑的民眾必須當天做檢測，當天將檢測劑投回位在檢測站旁的桶子，檢測站一併收回實驗室，大約24小時至48小時，民眾透過Fulgent Genetics檢測中心的電郵得知檢測結果。洛縣13處提供免費快篩劑的檢測站名單，請查詢https://covid19.lacounty.gov/la-county-pick-up-testing-kit-program/。