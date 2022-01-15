日增4萬多確診 洛縣住院數續增

洛縣新冠住院病人持續增加。（本報檔案照）

洛杉磯縣14日又新增4萬多新冠肺炎確診病例。隨著確診人數增多，住院人數也明顯上升。

洛縣 14日新增4萬535例確診病例和48例死亡病例。當日住院人數為4257人，前一天為4175人。根據洛縣衛生局，每日平均新增新冠肺炎住院病人有629人，也是2021年2月5日以來的新高。14日有ICU病人600位，佔總ICU病人數的25%，這比Delta病毒疫情高峰時的20%還要高。

同時，需要使用呼吸機的新冠病人自12月初以來增加了三倍。洛縣目前使用呼吸機的病人中，有五分之一是新冠病人。目前洛縣ICU床位佔用率已達80%。洛杉磯縣14日新冠檢測 陽性率為19%。

雖然目前新冠住院人數還未及去年冬季疫情高峰時日均8000多病人的情況，但由於醫護人員人手不夠，醫療系統還面臨巨大壓力。洛縣衛生官員呼籲民眾不要去急診室檢測新冠病毒，除非緊急情況不要去急診室看病。

洛縣衛生局局長費若表示，有人覺得無法避免會被感染病毒，或者認為即使感染了病毒也沒什大不了，這兩種想法都是不對的。她說，避免不必要的室內聚會活動可以減少感染機率。配戴高標準的口罩可以阻擋病毒顆粒。另外，沒打疫苗 的民眾感染新冠的概率高二至四倍，打了疫苗的民眾重症機率大大降低。

費若呼籲民眾打疫苗及疫苗加強針，並佩戴高防疫級別的N95， KN95或KF94口罩。她表示洛縣已經擴大了檢測能力，鼓勵民眾接受檢測。