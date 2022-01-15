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洛縣警 控維拉紐瓦妻挾怨報復

編譯組／綜合報導
維拉紐瓦宣誓就任警長時的檔案照，中立者即為其妻薇薇安・維拉紐瓦。（洛杉磯縣警局）
維拉紐瓦宣誓就任警長時的檔案照，中立者即為其妻薇薇安・維拉紐瓦。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）又與訴訟案件扯上關係，不過這次的主角是他的太太薇薇安（Vivian Villanueva）。警局資深員警平曼妥（Lina Pimentel）指控，現已退休的薇薇安利用警局資源拉攏朋友，並在遭到平曼妥拒絕後，以性別歧視髒話羞辱平曼妥，因此向洛縣高等法院提告。

平曼妥在2007進入警界，2019年成為警校的新人訓練官。訴狀指出，當時薇薇安的朋友賈西亞（Natalie Garcia）因為體能不合格而遭退訓，薇薇安除了騷擾平曼妥外，還以「我跟妳這個ＸＸ沒完沒了！」威嚇平曼妥，平曼妥自稱自此她的前途就毀了。不過洛縣警局的聲明表示，維拉紐瓦是史上難得一見的清官，相信指控並無根據。

訴狀指稱，賈西亞不當宣稱平曼妥故意刁難，但是整件事都是因為裙帶關係而遭到遮掩，維拉紐瓦出於袒護妻子，因此濫用職權，讓薇薇安繼續偏袒朋友，不配合的員警就會被刁難或懲罰，因此導致平曼妥受到不當對待。平曼妥還指稱，薇薇安與賈西亞利用維拉紐瓦的職權，違規使用公務車與其他合格警察才能享有的福利，這些都是在浪費洛縣民眾的稅金。

洛縣 賈西 警察

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