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洛杉磯企業家提案 最低時薪升到18元

記者王珂╱洛杉磯報導
洛杉磯進步派商業領袖喬．桑伯格發起18元最低工資公投提案。 （桑伯格社交媒體截圖）
洛杉磯進步派商業領袖喬．桑伯格發起18元最低工資公投提案。 （桑伯格社交媒體截圖）

洛杉磯進步派商業領袖、反貧困活動人士喬．桑伯格(Joe Sanberg)近日發動公投提案，將加州最低工資提高到每小時18元，此後每年都要調整，以跟上加州的生活成本。

桑伯格表示，他已將2022年生活工資提案，提交給加州檢察長辦公室並尋求公民連署，他將為簽名收集過程提供資金，以確保11月選舉可以放上選票，由選民公投。提案規定從2023年開始，逐步提高最低工資，到2026年將所有規模的企業最低工資，提高到每小時18元。

「沒有一個加州工人靠每小時15元過上好日子，一個都沒有，COVID-19大流行期間，許多英勇的基層工人，他們冒著生命危險去上班，得到的工資卻如此之低，他們甚至無法支付最基本的需求。而且由於社會的不平等，有色人種工人拿到低工資的情況更多，這種情況必須改變，提高加州最低工資是道義上的當務之急。」桑伯格說。

超過630萬的加州人缺乏足夠的資源來滿足他們的基本需求，包括食品、農業、倉庫和醫療保健行業的基層工人，他們在大流行最嚴重的時期，維持加州運轉。 最近的民意調查顯示，七成加州居民支持加薪。

加州女議員洛雷娜．岡薩雷斯(Lorena Gonzalez) 說：「數以百萬計的加州工人在全職工作中賺取微薄的工資，在醫院中照顧老人的護士、超市的收銀員等，讓他們在一天結束回到家中思考如何養活孩子，這是不對的。一份工作應該足以讓一個家庭擺脫貧困，我們需要18元的最低工資標準，我很自豪能支持這個活動。」

目前加州15元的最低工資標準是全國最高工資之一，但有研究表明，住在加州擁有兩個孩子的單親父母需要每小時掙50元才能維持生活。

雖然很多人都是全職工作，但領取最低工資的加州居民必須依靠政府補貼來滿足基本需求，提高最低工資將增加許多Medi-Cal接受者的收入，每年為該州節省數百萬元的Medi-Ca費用。

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