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缺工 月薪2萬急找卡車司機 傳統業人力嚴重流失

記者李雪王若然高梓原陳開╱洛杉磯報導
各行業都面臨招工難，人都去哪了？（Getty Image）
各行業都面臨招工難，人都去哪了？（Getty Image）

自2021年9月以後，聯邦和加州疫情救濟金逐漸停發，就業率逐漸上升。根據勞工部的數據，2021年12月首次申請失業金的人數降為52年以來的新低。然而很多行業卻表示沒有迎來想像中的就業潮，傳統行業人力流失嚴重，因為疫情改變了各行業勞動力的流向，有人習慣了居家辦公或宅家吃救濟，有人不願意冒染疫風險回公司上班，因此，招工難的問題依然嚴重。

有業者認為，勞動力可能流向了暴利的大麻業。其實並非全然如此。加州大麻業在過去一年市場極度飽和，價格暴跌，再加上大麻黑市的擠兌，許多農場早已關燈倒閉或被查封。如今還在經營中的大麻業者也在抱怨招工難，薪水競爭不過別的行業。

有人發現，部分勞動力去了外州。華裔王先生原本在洛杉磯市的一家酒吧做酒保，因為疫情加州政府下達封城令，酒吧和餐館都關門數月。失業後王先生去了內華達州，那裡的賭場、酒吧仍然開放，他找到了工作。如今加州雖已重新開放，但王先生過去兩年打工攢下了一筆錢，他還炒幣賺到了一筆錢，買了一棟房子，在內華達州已經定居下來，無意再回加州了。

疫情給加州的勞務市場帶來了變化，某些行業如物流業薪資成倍上漲，對於求職者很有吸引力。但是根據BestOcean物流公司CEO Richard王，過去一年，海外倉、網購的業務約增長500%，對員工的需求量增大，但是供不應求。薪資方面，2019年公司前台五年工作經驗的客服月薪在3500元至4000元。如今同樣職位要4500元。卡車司機的工資漲的更誇張，本地送貨卡車司機月收入在8000至1萬元，長途卡車司機月收入約2萬元。即便如此，技術熟練的卡車司機依然缺人。

疫情宅在家，也給了很多人學習新知識、跳槽高薪職業的機會，越來越多人轉行做電腦工程師。在美國尤其是加州，軟件工程師的薪資很高，根據Indeed網站的估計，在加州，軟件工程師的年薪基本薪資平均12萬2620元，這還不算一些公司的年終紅利、股票等。吸引越來越多的人轉「碼農」，還因為現在轉碼越來越簡單，新手零基礎也有很多成功上岸的例子。目前市場上有很多針對轉換職業跑道人士的Bootcamp，也就是速成訓練營，通過幾個月時間的集訓，幫助民眾成功上岸，有的訓練營甚至還有包找工作的服務。

新冠疫情以來，隨著聯準會大水漫灌，資本市場出現閉著眼睛賺錢的狀況，部分投資者賺得盆滿缽滿，提前實現財富自由，不願繼續外出辛苦工作。以華人當下熱中的炒幣為例，比特幣2021年成長17.85%、以太坊成長185%，狗狗幣則是1454%。除了數字貨幣以外，美股的表現也非常亮眼，史坦普500指數成長約25.52%。

疫情期間宅在家，青壯年有了更多時間陪伴父母、子女，又有政府每月補助，生活不愁。如今再要回到疫情之前忙碌的生活，很多人不習慣。這部分人或許在疫情期間炒幣、炒股有了一筆不錯的收入，又或者因為目前市場勞力短缺，競爭性小，不急著找工作，又或者畏懼傳染力超強的Omicron病毒，選擇繼續宅家生活，萌生出一波「躺平潮」，知足常樂，何苦早起？

疫情 加州 大麻

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