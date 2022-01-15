我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

加州Omicron染疫高峰 或落在1月中下旬 洛縣無法樂觀

編譯組／綜合報導 
新冠病毒Omicron病株造成的加州感染高峰，可能落在1月中至1月。但人口最多的洛杉磯卻尚未出現減緩的跡象。(NBC)
新冠病毒Omicron病株造成的加州感染高峰，可能落在1月中至1月。但人口最多的洛杉磯卻尚未出現減緩的跡象。(NBC)

洛杉磯時報引述公衛專家研究指出，新冠病毒Omicron病株造成的加州感染高峰，可能落在1月中至1月底，之後新增病例可望逐步趨緩。因感染病患通常要幾天才會變成重症，住院後也要幾天才可能惡化致死，因此感染高峰雖過，但住院與死亡人數恐怕還會繼續增加。然而洛杉磯縣新病例，目前仍在高峰期。

特別是接下來還會碰到金恩紀念日（Martin Luther King Jr. Day）與2月1日開始的農曆新年，以及2月13日在SoFi Stadium舉辦的美足超級盃（Super Bowl），因此洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）仍然提醒民眾，應該盡快完成疫苗接種暨加強，並將口罩升級為N95等級，或醫療口罩加布口罩，身體本來就不好的人也應避免人多的場合。 

加州政府、舊金山加大（UCSF）與華盛頓大學（University of Washington）的新冠疫情電腦預測系統都顯示，加州Omicron疫情，感染高峰可能落在下周或1月底，在最好狀況下，也許到了超級盃時疫情就會趨緩。州長紐森也指出，美國其他州未來三、四天可望出現疫情趨緩跡象，可能只要再撐幾周。 

北加各縣部分指標，已出現趨緩前兆。人口最多的聖他克拉拉縣（Santa Clara）一直監測下水道污物中的新冠病毒數量，因為病毒數量能夠預知接下來感染人數，San Jose、Palo Alto與Gilroy的病毒數雖然還在增加，但Sunnyvale已經趨緩，雖然數據還需進一步研判，但公衛官員說，雖然大家對未來謹慎樂觀，不過防疫措施千萬別鬆懈。 

但加州人口最多洛杉磯縣，卻未出現樂觀跡象。洛縣公衛局表示，新增病例還在增加，並未到頂，13日新增4萬5076例，過去一周合計28萬8000例。局長費若說，她們當然希望洛縣能跟紐約市或華盛頓特區一樣，出現新增案例封頂、甚至減少的跡象，但是目前為止，洛縣還未見曙光。紐約市9日的新增病例還有9萬人，12日已經降到7.1萬人。 

加州官方的新冠預測機制COVID Assessment Tool研判，加州Omicron高峰期可能已經過了，去年12月29日的傳染力還是1.72，代表1個確診者會讓1.72個人染病，但現在已經降到1.35，雖然不到趨緩的1.0以下，但傳染力道已經減弱。華盛頓大學系統也顯示，2月中新增病例將是1月9日這周的15%，與去年12月相仿。 

不過，如同先前所說的，發病到住院、住院轉重症都會晚一陣子，因此新增趨緩後，住院與死亡人數可能還要幾周才能封頂。洛縣12日通報39死，13日增為45死，皆是夏季以來的新高。不過公衛局長費若表示，這些增加的死亡人數，很可能是因為先前盛行的Delta病株所造成的，Omicron的威力可能還未浮現。另外，科學家還不清楚Omicron病株是否會留下後遺症，包括慢性新冠（long COVID）與小兒多重發炎徵候群（MIS-C）。

加州 Omicron 疫情

上一則

涉前男友命案 北加華裔富家女與家屬和解

下一則

羅省中華會館晚宴1人確診 接觸者皆陰性

延伸閱讀

員工染疫人力荒… 華格林、CVS部分藥局周末歇業

員工染疫人力荒… 華格林、CVS部分藥局周末歇業
月薪兩萬也缺工 勞力去哪裡了

月薪兩萬也缺工 勞力去哪裡了
Omicron疫情在紐約等大城開始減緩 全美染疫平均數攀升

Omicron疫情在紐約等大城開始減緩 全美染疫平均數攀升
南非研究：沒打疫苗 感染Omicron住院風險仍比Delta低

南非研究：沒打疫苗 感染Omicron住院風險仍比Delta低
加州職場 嚴檢測、戴口罩 防疫新規14日起生效

加州職場 嚴檢測、戴口罩 防疫新規14日起生效
加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議