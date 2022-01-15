加州Omicron染疫高峰 或落在1月中下旬 洛縣無法樂觀

新冠病毒Omicron病株造成的加州感染高峰，可能落在1月中至1月。但人口最多的洛杉磯卻尚未出現減緩的跡象。(NBC)

洛杉磯時報引述公衛專家研究指出，新冠病毒Omicron 病株造成的加州 感染高峰，可能落在1月中至1月底，之後新增病例可望逐步趨緩。因感染病患通常要幾天才會變成重症，住院後也要幾天才可能惡化致死，因此感染高峰雖過，但住院與死亡人數恐怕還會繼續增加。然而洛杉磯縣新病例，目前仍在高峰期。

特別是接下來還會碰到金恩紀念日（Martin Luther King Jr. Day）與2月1日開始的農曆新年，以及2月13日在SoFi Stadium舉辦的美足超級盃（Super Bowl），因此洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）仍然提醒民眾，應該盡快完成疫苗接種暨加強，並將口罩升級為N95等級，或醫療口罩加布口罩，身體本來就不好的人也應避免人多的場合。

加州政府、舊金山加大（UCSF）與華盛頓大學（University of Washington）的新冠疫情 電腦預測系統都顯示，加州Omicron疫情，感染高峰可能落在下周或1月底，在最好狀況下，也許到了超級盃時疫情就會趨緩。州長紐森也指出，美國其他州未來三、四天可望出現疫情趨緩跡象，可能只要再撐幾周。

北加各縣部分指標，已出現趨緩前兆。人口最多的聖他克拉拉縣（Santa Clara）一直監測下水道污物中的新冠病毒數量，因為病毒數量能夠預知接下來感染人數，San Jose、Palo Alto與Gilroy的病毒數雖然還在增加，但Sunnyvale已經趨緩，雖然數據還需進一步研判，但公衛官員說，雖然大家對未來謹慎樂觀，不過防疫措施千萬別鬆懈。

但加州人口最多洛杉磯縣，卻未出現樂觀跡象。洛縣公衛局表示，新增病例還在增加，並未到頂，13日新增4萬5076例，過去一周合計28萬8000例。局長費若說，她們當然希望洛縣能跟紐約市或華盛頓特區一樣，出現新增案例封頂、甚至減少的跡象，但是目前為止，洛縣還未見曙光。紐約市9日的新增病例還有9萬人，12日已經降到7.1萬人。

加州官方的新冠預測機制COVID Assessment Tool研判，加州Omicron高峰期可能已經過了，去年12月29日的傳染力還是1.72，代表1個確診者會讓1.72個人染病，但現在已經降到1.35，雖然不到趨緩的1.0以下，但傳染力道已經減弱。華盛頓大學系統也顯示，2月中新增病例將是1月9日這周的15%，與去年12月相仿。

不過，如同先前所說的，發病到住院、住院轉重症都會晚一陣子，因此新增趨緩後，住院與死亡人數可能還要幾周才能封頂。洛縣12日通報39死，13日增為45死，皆是夏季以來的新高。不過公衛局長費若表示，這些增加的死亡人數，很可能是因為先前盛行的Delta病株所造成的，Omicron的威力可能還未浮現。另外，科學家還不清楚Omicron病株是否會留下後遺症，包括慢性新冠（long COVID）與小兒多重發炎徵候群（MIS-C）。