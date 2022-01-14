【殺豬盤專題】華人殺豬盤真實案例大盤點 網友受騙被掏空

殺豬盤的基本套路就是通過社交平台加好友後，平日虛寒問暖，在掉入網路虛擬愛情後，再逐步假藉投資詐騙。（網路圖）

近日殺豬盤猖獗，華人屢傳受騙，所謂殺豬盤，即指詐騙集團利用網絡交友，誘導受害人投資賭博的一種電信詐騙方式，除了高達百萬損失，更甚者有人夫妻失和或尋求自殺。這種詐騙術，初期受害者投入小筆金錢後，先是小賺，卻在嚐到甜頭後，開始投入大量積蓄，最後不僅付出感情，人財兩失，夫妻失和鬧離婚，甚至企圖尋短。殺豬盤騙局一直以來不少華人上當，尤其以女性居多。「殺豬盤專題」整理多起假交友真詐騙案例，及如何防制拆招，希望警惕華人勿受騙上當，並由衷希望有關部門早日破案。

(1)「殺豬盤」騙局 誘炒數字貨幣、期貨 灣區華人丟數十萬

華人Marina表示，有陌生人透過股票群加她私人微信，兩人熟悉之後，陌生人鼓動她賣掉數字貨幣，在網絡平台投資炒期貨，最終她被騙走18萬。

(2)遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

華人新移民、前媒體人「S女士」對於遭騙一事非常懊悔，騙徒透過Whatsapp加她為朋友，最初先是積極噓寒問暖，等到騙夠了就「收網」。

(3)騙徒無人性還要人借錢加倉 不僅賠光積蓄還高額負債

S女士分析，殺豬盤都是差不多套路，第一步是尋找目標，通常找尋30歲以上成功人士，再來就是取得信任，接下來就是慫恿投資，受害者嘗到甜頭後，逐漸大量投入，讓被害人將錢輸光，隨後騙子銷聲匿跡。

(4)26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

S女士說，這些詐騙這麼猖獗，就是因為無法抓到騙徒，背後老闆更在後面逍遙法外。更可惡的是，這樣的詐騙手法等於是將詐騙平台與App Store等正規平台架在一起，降低大眾疑心。

(5)「殺豬盤」詐騙舔人血 被害人賠光積蓄還高額負債

S女士分析，很多受害者沒有站出來，最難的不是難以啟齒的心結、不是擔心被恥笑自己的愚蠢，而是覺得改變不了現狀，失望，看不到希望。

(6)「殺豬盤」猖獗 中國總領館：宣傳防詐 提供協助

中國駐舊金山總領館領事王昆表示，電信詐騙是全世界的公害，在美國的各類人群，包括華僑華人都是受害者。電信詐騙集團詐騙方法多樣、狡兔三窟，經常假冒各種身分。

(7)「殺豬盤」花言巧語 要你人財兩空 苦主現身說法

在洛杉磯居住的麗麗，她在Instagram社交網站看到一個好友請求，加微信受騙，為了還清從銀行貸款來的投資款，她不得不拖著帶病的身體每天做三份工來還債。

(8)電信詐騙學台灣 氾濫於東南亞

電信詐騙這一黑暗行業源於2000年代初在臺灣運作的電信詐騙集團，後來蔓延到中國大陸的福建省，並逐漸轉移到各個東南亞國家。不僅美國，也蔓延到日本、加拿大、澳大利亞、新加坡、馬來西亞，甚至歐洲等國家。

(9)受害者反成加害者 莫輕信網友

國際反詐騙聯盟顧問律師說，不要隨便相信網路上認識的人，尤其是一次面都沒見過的，天上不會無緣無故掉下個林妹妹。

(10)檢警拆解「殺豬盤」騙術 寂寞男女別再上當破財

不少網友在華人論壇上分享，此類騙徒詐騙手法一致，通常會選用帥哥、美女的頭像，把自己包裝成成功人士，選擇內心空虛寂寞的大齡單身男女下手，贏得對方好感後騙取其錢財。

(11)華男遭殺豬盤華女騙走8萬 殃及友人

華裔男子林先生陷入「殺豬盤」詐騙案，被騙走8萬元，其中有6萬元是朋友計畫買房的存款，林先生不僅損失了自己辛苦掙來的積蓄，還被朋友視為騙徒。