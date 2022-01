加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

超強傳染力的Omicron變種病毒發威,加州各縣染疫死亡率及住院率都有增加。(本報檔案照)

新冠疫苗 在去年前半年算是很多人的救命稻草,但新變種病毒 削弱了疫苗的威力。如今,有著超強傳染力的Omicron變種病毒,橫掃世界重創美國。不少研究證實,Omicron變種傳染力是Delta變種的好幾倍。加州 作為全美人口最多的大州,染疫人口相對多於其他州。美國衛生服務部(The U.S. Department of Health and Human Services)釋出截至1月11日的數據,根據各縣每十萬人中的死亡人數排名,前三名染疫死亡率最多的縣都在南加州。

依照染疫死亡人數占人口比例,染疫死亡率最高的縣不是人口最多的洛杉磯縣,而是帝國縣(Imperial County),其每十萬人就有448人死亡,目前已有811人死亡,比加州平均每十萬人的死亡率高出130.9%。上周每十萬人新增確診人數為1212人。染疫死亡率第二名是聖伯納汀諾縣(San Bernardino County),其每十萬人就有283人死亡,迄今共有6180人死亡,比加州平均每十萬人的死亡率高出45.9%。上周每十萬人新增確診人數為1300人。第三名才是洛杉磯縣( Los Angeles County) ,每十萬人中有274死亡,迄今共有2萬7532人死亡。上周的每十萬人新增確診人數為2013人。

南加州其他縣像是河濱縣排名為第12名,橙縣排名在第18名,范杜拉縣(Ventura County)則排在28名。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計,截至1月12日,全美已有上千萬人染疫,共84萬2461人染疫死亡。光是加州每天新增上萬人確診,疫情仍然是非常嚴峻。目前全美有62.6%人口完成疫苗接種,36.7%打了加強針。