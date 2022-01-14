洛縣13日陽性率20.8% 45死

只有54%的人接受了加強針 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯 縣公共衛生局13日確認了45例新死亡和45,076例新陽性病例。在新報告的45例死亡中，35例有潛在疾病。迄今洛杉磯縣地區確定了213萬1523例 COVID-19陽性病例，13日的陽性率為20.8%。

迄今為止，洛杉磯縣總死亡人數27,895，目前有4,175名COVID-19患者住院。超過1049萬4000人可獲得檢測 結果，其中19%的人檢測呈陽性。隨著住院和死亡人數不斷上升，保護護理機構的居民和工作人員變得更加重要。

截至1月2日的一周，護理療養院 居民中的新病例增加了250%以上，達到443例；工作人員的新病例增加了350%以上，達到了1,522例。截至1月8日，專業護理機構中也有137起活躍的疫情暴發，比前一周增加88%。

雖然91%的居民和97%的工作人員接受了疫苗，但只有54%接受了加強針。為了繼續為最脆弱的居民提供最佳保護，衛生官員12月23日發佈了一項新命令，要求在高風險環境中提供服務或工作的工人，包括在醫院、專業護理機構和其他醫療保健環境中，以及目前有資格接種COVID-19加強針的人，在不遲於2月1日之前接受加強針。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，「我知道很多人都在為失去親人而哀悼，我希望所有人都康復，隨著病例、住院人數和現在死亡人數的增加，保護療養院居民和專業護理人員至關重要。現在是尋求這種保護的最重要和最緊迫的時刻之一。下個月我們將面臨與高傳播率和由此導致的人員短缺有關的持續挑戰和干擾。」

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