我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

洛縣13日陽性率20.8% 45死

記者王珂╱洛杉磯報導
只有54%的人接受了加強針 （記者王珂╱攝影）
只有54%的人接受了加強針 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯縣公共衛生局13日確認了45例新死亡和45,076例新陽性病例。在新報告的45例死亡中，35例有潛在疾病。迄今洛杉磯縣地區確定了213萬1523例 COVID-19陽性病例，13日的陽性率為20.8%。

迄今為止，洛杉磯縣總死亡人數27,895，目前有4,175名COVID-19患者住院。超過1049萬4000人可獲得檢測結果，其中19%的人檢測呈陽性。隨著住院和死亡人數不斷上升，保護護理機構的居民和工作人員變得更加重要。

截至1月2日的一周，護理療養院居民中的新病例增加了250%以上，達到443例；工作人員的新病例增加了350%以上，達到了1,522例。截至1月8日，專業護理機構中也有137起活躍的疫情暴發，比前一周增加88%。

雖然91%的居民和97%的工作人員接受了疫苗，但只有54%接受了加強針。為了繼續為最脆弱的居民提供最佳保護，衛生官員12月23日發佈了一項新命令，要求在高風險環境中提供服務或工作的工人，包括在醫院、專業護理機構和其他醫療保健環境中，以及目前有資格接種COVID-19加強針的人，在不遲於2月1日之前接受加強針。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，「我知道很多人都在為失去親人而哀悼，我希望所有人都康復，隨著病例、住院人數和現在死亡人數的增加，保護療養院居民和專業護理人員至關重要。現在是尋求這種保護的最重要和最緊迫的時刻之一。下個月我們將面臨與高傳播率和由此導致的人員短缺有關的持續挑戰和干擾。」 

如需最新的隔離和檢疫指南，請訪問www.publichealth.lacounty.gov

洛杉磯 檢測 療養院

上一則

加州各縣染疫死亡率 南加州包辦前三名

下一則

加州職場 嚴檢測、戴口罩 防疫新規14日起生效

延伸閱讀

塞港未解 洛杉磯港空櫃滯留費延後實施 另尋他法清碼頭

塞港未解 洛杉磯港空櫃滯留費延後實施 另尋他法清碼頭
台灣聯邦銀行群聚累計15例 社區恐藏未爆彈

台灣聯邦銀行群聚累計15例 社區恐藏未爆彈
洛杉磯縣醫院鬧人力荒 取消非緊急手術

洛杉磯縣醫院鬧人力荒 取消非緊急手術
洛杉磯縣學生和學校教職員工 陽性率攀升至14%

洛杉磯縣學生和學校教職員工 陽性率攀升至14%
華生感情糾紛遭UCLA開除 聯邦重審

華生感情糾紛遭UCLA開除 聯邦重審
洛杉磯市長賈西提駐印度大使獲確認 代理市長是誰？

洛杉磯市長賈西提駐印度大使獲確認 代理市長是誰？

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款