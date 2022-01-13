搭帳篷、穿防護衣… 搭機防染疫 保命花招百出

為避免在飛機上染疫，乘客們創意百出。(pixels)

隨著Omicron變種在全球肆虐，加強防疫 ，創意百出。近期有華人 搭乘飛機時，直接在機艙內搭「帳篷」作為隔離防護罩。此舉引發熱議，其實，乘飛機搭帳篷也不是華人的首創，老美才是先行者。

據網友爆料，在日前洛杉磯飛往廣州的中國南方航空CZ328航班上，一名坐在經濟艙中間第二排的男性乘客在飛機起飛後，將一大塊白色塑料布貼在前、後排的椅背上，形成一個帳篷。有人稱讚，乘飛機搭帳篷防疫很有創意，也有人不理解何必大費周章，還不如買一套防護服更有效。

其實這種現象屢見不鮮，自2020年疫情爆發以來，就有民眾在飛機上搭帳篷。例如2020年2月，英國Sky News記者在Twitter發文，稱在一班由香港飛往墨爾本的航班上，有一名商務艙乘客以膠布包裹了整個座位，與外界隔離出來。這名記者下機前特意採訪了這名搭帳篷的女乘客，對方笑著表示只是對新冠病毒保持謹慎。此外，在香港機場也有類似的乘客，網友上傳了一張圖片，一名乘客身穿黃色保險衣、戴上口罩 、手套及護目鏡，包裹的嚴嚴實實在候機。

查看某社交平台，從美國赴華的飛機上，在自己座位搭帳篷的華人乘客其實很多，特別是要帶小孩子回國的民眾。一位華人媽媽分享了自己帶娃飛回國的經歷，詳細講述了如何在飛機上搭帳篷。她說，使用的是Costco的大垃圾袋，提前在家剪開帶上飛機，然後使用深色雙面膠固定，最好選擇靠窗的位置，這樣比較好搭帳篷。

除了華人，其實洋人早有類似行為。一款原本用於在下雨天觀看球賽的產品，在新冠疫情爆發後，常被洋人在人群密集處使用。2020年2月，有洋人在飛機上使用stadium pods，該產品可以罩住上半身，而且能坐在經濟艙的座椅中。今年元旦的巴沙迪那花車遊行(Pasadena Rose Parade) ，也有部分民眾在路邊搭建臨時帳篷。相比普通塑料布，這類帳篷的看起來更美觀，但價格更高。在沃爾瑪超市出售的全身型塑料帳篷，不含稅價格為68.88元，半身版本的價格更高達99.99元。

在機艙內搭帳篷是否真能防疫？一些網友熱烈討論。有人認為，飛機上的過濾空氣出風口在上方，帳篷擋住了新鮮空氣，吸到的是下面進入帳篷的廢氣。但也有人表示，帳篷可以防飛沫還是很有用。不過，醫護專業人士或官方衛生部門都認為，戴口罩和勤洗手最重要，還包括保持社交距離、接種疫苗、使用免洗手消毒液（至少含60%的酒精）等。

據彭博社和國際航空運輸協會的醫療顧問David Powell的對談，他認為Omicron變種在飛機上的感染風險是Delta變種的兩到三倍，建議盡量避開一些被他人頻繁接觸的表面。如果是長途飛機，需要取下口罩吃喝時，最好避免和鄰近的人同時摘下口罩。但Powell也表示，機艙雖是封閉空間，但有加壓氣流通風，乘客是坐在非常高流量的氣流環境中，相比其他封閉空間例如酒吧，機艙相對來說還比較安全。