洛杉磯縣學生和學校教職員工 陽性率攀升至14%

新冠測試套件。 （記者王珂╱攝影）

隨著Omicron變種快速蔓延，洛杉磯 縣12日新增4萬0452例陽性病例和39例死亡案例，學生和學校教職員工的陽性率攀升至14%以上。目前3912名患者住院，超過1044萬2400人獲得檢測 結果，其中18%檢測呈陽性。

隨著本周越來越多的學生和教職員工重返現場學習，在病例激增的情況下，許多地區的學校進行了例行檢測，發現數千名學生和教職員工已被感染。在1月3日至1月9日這一周，該縣各學區 進行了547,466次測試，大多數測試對洛杉磯聯合學區（LAUSD）學生和教職員工進行。

在確定的80,424例陽性病例，其中68,560例在LAUSD教職員工和學生中，檢測陽性率為14.6%。在青年運動隊中發現三起疫情，另外26起與學校相關的疫情仍在監測中。

為了應對疫情激增，洛縣公共衛生局與縣教育局（LACOE）和學區密切合作，為教職員工和學生實施額外的保護，包括向84個學區和特許學校提供超過140萬套測試套件，以及擴大教區和私立學校的合同測試能力。

迄今為止，洛杉磯縣總死亡人數為27,850人，公共衛生局在洛杉磯縣的所有地區確定了總共208萬6581例COVID-19陽性病例，12日的陽性率為20.4%。

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