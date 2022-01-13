洛杉磯縣醫院鬧人力荒 取消非緊急手術

洛杉磯醫院因為醫護人員短缺被迫取消了一些預定的手術。（Unsplash.com）

洛杉磯縣正努力應對Omicron 變體病毒引發的感染率激增。上周洛縣 報告了26萬6000 例新增病例，感染總人數已超過200萬。醫院宣布進入緊張狀態，因醫護人員短缺，不得已取消了一些預定手術。

洛杉磯Cedars-Sinai 醫療中心發言人Sally A. Stewart 表示，該醫院正在經歷患者入院率的顯著增加，因此不得不推遲一些醫療程序，並暫停安排一些非緊急的醫療程序。

洛縣衛生局11日（周二）表示，位於西卡森（West Carson）的Harbour-UCLA 醫療中心，正在推遲進行較小的手術，目前只安排重大和緊急手術。

南加州 凱瑟醫院（Kaiser Permanente）的手術也在減少，大約是平時手術的70%到80%，該醫療系統區域質量主任Dr. Nancy Gin說，因為一些患者的新冠病毒檢測 呈陽性。

洛縣新冠陽性患者的住院人數截至周一上升到3766 人，已是上個月的五倍。截至周一，洛縣已有513名 ICU 新冠病毒陽性住院患者，幾乎是上個月的三倍，但仍然不及去年峰值的三分之一，2021年1月8日有1731名陽性 ICU 患者。但最近幾周，全加州新冠患者住院人數猛增，自1月1日以來增加了89%。

與去年激增相比，醫院發現專門因為新冠疾病入院的人數比例較低。洛縣公立醫院中約40%的新冠患者正在接受治療，其餘患者因為其他疾病在接受治療，這些病人因為其它疾病來醫院治療，才被檢驗出新冠陽性。而在上一次激增期間，超過 80%患者是因為新冠病毒來接受治療的。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）周二表示，「這不是我們設想的新一年的開始。」她敦促公眾不要使用快速檢測作為參加派對的通行證，「這種方式並不像許多人認為的有效，而且無助於我們確保將檢測包分發給真正需要的人。」