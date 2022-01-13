我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

Omicron重創洛縣 醫護病倒 血庫、救護車吃緊

編譯組／綜合報導 
暴增的病患和因新冠染疫的醫護人員，讓洛杉磯縣各地醫院與急診室，面臨極大困境。(KTLA)
暴增的病患和因新冠染疫的醫護人員，讓洛杉磯縣各地醫院與急診室，面臨極大困境。(KTLA)

對洛杉磯縣醫療體系來說，2022年冬季，比2021年疫情高峰時更「冷」。求診人數之多，超乎新冠疫情爆發以來的任何時點，沒有因為太辛苦而離職的醫護人員，很多都因為Omicron病株必須隔離，加上血庫、救護車吃緊，今年洛縣醫療體系比以往更煎熬。 

住院數 恐刷新加州紀錄

加州州長紐森公布最新數據顯示，全州住院病患為5萬2400人，很快就會超過去年的5萬3000人。以疫情預測系統推斷為根據，紐森表示，加州因為新冠必須住院的人數，恐將在2月2日達2萬3000人，刷新歷史紀錄。 

紐森強調，雖然Omicron病株導致的住院率較低，4.5%對比去年冬季的15%至20%，去年夏季Delta病株的5%至6%，而且因為Omicron必須住院的天數也少，僅3.6天，但暴增的人數還是嚴重衝擊醫療體系。 

另外，各醫院的急診室(ER)也面臨空前壓力。周末期間，加州各ER共有5萬5000人次，去年此時才2萬7000人次。且非新冠造成的急診病患也比去年多，今年1萬2500人次，去年同時1萬1500人次。 

慢性新冠 Omicron潛在風險

但住院率低、住院時間短，並不代表Omicron病株的危險性就低。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）指出，Omicron病株的潛在風險，包括慢性新冠（long Covid）與小兒多系統發炎徵候群（MIS-C）。 

以洛縣四所公立醫院為例，數百名醫療人員必須隔離，洛縣衛生服務局長蓋利（Christina Ghaly）坦言，維持同樣的醫療品質，簡直是不可能的任務。她告訴縣政委員，Omicron病株幾乎無所不在，不只是第一線醫護人員，呼吸治療師、放射科技師、檢驗室人員，全都難逃病魔。 

包括Kaiser Permanente Southern California在內，多數醫院都已暫緩必須住院的非必要手術。不過醫院還是會為癌症病患、不能拖延的其他病患動刀，不需要住院的非必要手術也還會進行，但負責醫療品質的Nancy Gin強調，院方會盡可能減少對醫療人員與一般民眾的影響。 

救護車短缺也是另一個隱憂。除了本來就有的ER門外排隊現象，911救護車分包公司也大喊人力不足、派不出車，因為人員要不是必須隔離，就是尚未接種，無法值勤。 

慢性病患 確診全湧進醫院

血荒又是個問題。衛生服務局長蓋利警告，因為民眾不願意捐血，洛縣各家創傷中心陸續面臨動彈不得的僵局，除了衛服局轄下的一處創傷中心因為缺血被迫暫時關閉，Harbor-UCLA Medical Center的創傷中心10日也停收病患兩小時，直到調到血後才能再接病人。因為缺血而必須停收病患，上次發生已是30年前的事了。 

還有，拒收新冠確診的慢性病患，也成為醫院頭痛問題。包括洗腎中心、精神病患收容中心，都開始拒收確診病人，全都往醫院送，蓋利強調，這類做法非常不當，只會讓洛縣醫療體系雪上加霜。為了防疫，洛縣公立醫院已經限制探病時間與人數。

洛縣 Omicron 加州

上一則

執勤時抓寶可夢 不支援搶案呼叫 2洛警被開除

下一則

世報嘉年華 玄學高手將現場分析虎年個人運勢

延伸閱讀

避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅

避免油價再飆 紐森：7月停漲燃料稅
加州新法1月生效 哪些會影響你的日常生活

加州新法1月生效 哪些會影響你的日常生活
全美第一州 加州列預算提供所有非法移民白卡

全美第一州 加州列預算提供所有非法移民白卡

加州抗疫 將重啟新冠有薪假 最多80小時

加州抗疫 將重啟新冠有薪假 最多80小時
無證低收者健保 加州府將埋單 「紅利都給了無證客」

無證低收者健保 加州府將埋單 「紅利都給了無證客」
紐森提供加大州大鉅資 增收1.6萬新生

紐森提供加大州大鉅資 增收1.6萬新生

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁