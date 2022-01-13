Omicron重創洛縣 醫護病倒 血庫、救護車吃緊

暴增的病患和因新冠染疫的醫護人員，讓洛杉磯縣各地醫院與急診室，面臨極大困境。(KTLA)

對洛杉磯縣醫療體系來說，2022年冬季，比2021年疫情高峰時更「冷」。求診人數之多，超乎新冠疫情爆發以來的任何時點，沒有因為太辛苦而離職的醫護人員，很多都因為Omicron 病株必須隔離，加上血庫、救護車吃緊，今年洛縣 醫療體系比以往更煎熬。

住院數 恐刷新加州 紀錄

加州州長紐森公布最新數據顯示，全州住院病患為5萬2400人，很快就會超過去年的5萬3000人。以疫情預測系統推斷為根據，紐森表示，加州因為新冠必須住院的人數，恐將在2月2日達2萬3000人，刷新歷史紀錄。

紐森強調，雖然Omicron病株導致的住院率較低，4.5%對比去年冬季的15%至20%，去年夏季Delta病株的5%至6%，而且因為Omicron必須住院的天數也少，僅3.6天，但暴增的人數還是嚴重衝擊醫療體系。

另外，各醫院的急診室(ER)也面臨空前壓力。周末期間，加州各ER共有5萬5000人次，去年此時才2萬7000人次。且非新冠造成的急診病患也比去年多，今年1萬2500人次，去年同時1萬1500人次。

慢性新冠 Omicron潛在風險

但住院率低、住院時間短，並不代表Omicron病株的危險性就低。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）指出，Omicron病株的潛在風險，包括慢性新冠（long Covid）與小兒多系統發炎徵候群（MIS-C）。

以洛縣四所公立醫院為例，數百名醫療人員必須隔離，洛縣衛生服務局長蓋利（Christina Ghaly）坦言，維持同樣的醫療品質，簡直是不可能的任務。她告訴縣政委員，Omicron病株幾乎無所不在，不只是第一線醫護人員，呼吸治療師、放射科技師、檢驗室人員，全都難逃病魔。

包括Kaiser Permanente Southern California在內，多數醫院都已暫緩必須住院的非必要手術。不過醫院還是會為癌症病患、不能拖延的其他病患動刀，不需要住院的非必要手術也還會進行，但負責醫療品質的Nancy Gin強調，院方會盡可能減少對醫療人員與一般民眾的影響。

救護車短缺也是另一個隱憂。除了本來就有的ER門外排隊現象，911救護車分包公司也大喊人力不足、派不出車，因為人員要不是必須隔離，就是尚未接種，無法值勤。

慢性病患 確診全湧進醫院

血荒又是個問題。衛生服務局長蓋利警告，因為民眾不願意捐血，洛縣各家創傷中心陸續面臨動彈不得的僵局，除了衛服局轄下的一處創傷中心因為缺血被迫暫時關閉，Harbor-UCLA Medical Center的創傷中心10日也停收病患兩小時，直到調到血後才能再接病人。因為缺血而必須停收病患，上次發生已是30年前的事了。

還有，拒收新冠確診的慢性病患，也成為醫院頭痛問題。包括洗腎中心、精神病患收容中心，都開始拒收確診病人，全都往醫院送，蓋利強調，這類做法非常不當，只會讓洛縣醫療體系雪上加霜。為了防疫，洛縣公立醫院已經限制探病時間與人數。