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中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

新冠檢測PCR陽性 可持續90天 醫師：因有核酸殘餘

記者邵敏╱洛杉磯報導
洛杉磯縣亞凱迪市的一個流動新冠檢測站。（記者邵敏╱攝影）
洛杉磯縣亞凱迪市的一個流動新冠檢測站。（記者邵敏╱攝影）

Omicron變種病毒來勢洶洶，很多人最近都在不知情時感染病毒，不得不選擇居家隔離。有些人表示，隔離一段時間後症狀已消失，但再做病毒檢測時結果依然是陽性，到底多長時間才能轉陰？有專家表示，PCR檢測陽性可以持續長達90天。

洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華提出，PCR檢測陽性可以持續長達90天。因為PCR 檢測的是病毒的核酸，是非常敏感的測試，一切生物死亡後都會留下核酸殘餘，這就造成PCR測試可能會持續陽性，但是此時體內已經沒有活的病毒了。

目前常見的新冠檢測大致有兩種，PCR 測試和抗原測試。 PCR（Polymerase chain reaction）檢測，主要是在病毒分解時測試實際病毒的遺傳物質或其片段是否存在，它是目前最可靠、最準確的測試，被稱為「黃金標準」檢測，需要的檢測時間較長。

抗原測試檢測的是病毒表面稱為抗原的蛋白質，由於抗原檢測不需要太複雜的技術，因此可以快速獲得檢測結果，通常只需15到30分鐘左右就可以出結果，市面上的家庭快速檢測包一般都使用抗原測試。患者出現症狀後的幾天內進行快速抗原檢測最為準確，因為此時體內的病毒量最大。

但抗原測試的假陰性率相比之下更高，比如患者已出現新冠症狀，但因抗原測試靈敏度較低，並沒有準確反映真實的感染結果。在這樣的情況下，醫生可能會建議進行PCR檢測，以確認是否感染。

江華認為，大多數患者在家自我隔離五天後，如果症狀消失，就無需重新再做PCR檢測，因為在有一些情況下，PCR檢測陽性可以持續長達90天。如果需要重新檢測，江華建議民眾做抗原檢測即可。

相關報導也表示，因為PCR測試非常敏感，它可以檢測到非常少量的病毒片段。這意味著即使患者已從新冠感染中恢復並且不再具有傳染性，但PCR測試仍可以繼續檢測到病毒的片段。這就是有些患者曾經感染過新冠病毒，但已康復了很長一段時間，檢測結果仍可能呈陽性的原因所在。

檢測 亞凱迪亞 變種病毒

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