疫情問與答 感染後隔離5天 傳播力大減

無症狀陽性患者一般建議還是需要自我隔離。（Unsplash.com）

華人社交媒體群裡最近流行一句話：「如果你身邊沒有朋友感染新冠，就只能說明你沒有朋友。」雖是戲言，卻也真實表現如今感染病例暴增的局面。若不幸感染，隔離多長時間最安全，何時再打加強針合適，還需要再做檢測 嗎？陽性結果需要上報哪些部門，無症狀患者是否也需要自我隔離？

面對諸多疑問，本報記者綜合CDC 等相關部門的官方解釋，以及採訪洛杉磯縣亞凱迪亞美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華，對常見疑問做以下綜合整理。

問：確診陽性後自我隔離時間，CDC建議從十天降為五天，但從安全角度來說，究竟幾天最安全？

答：新冠病毒的傳染期，以患者發病前兩天至發病後五天內最強，所以新的隔離期改為五天。江華認為，沒有一個100%的安全期，只是五天後傳播機會已大大降低。 CDC建議，五天自我隔離期滿後，如果沒有症狀，與他人相處時仍需再戴五天口罩。

問：感染後還可以接種疫苗 加強針嗎？何時接種合適？

答：建議感染後不要馬上打疫苗，因為感染後身體會產生自然抗體，理論上會降低疫苗效用，建議至少四周後再考慮接種疫苗。

問：檢測結果顯示陽性，但沒有任何症狀，是否也需要自我隔離？

答：無症狀陽性患者一般建議還是需要自我隔離。現在無症狀陽性人數激增，造成社會勞動力嚴重短缺，尤其醫務人員，洛杉磯縣公共衛生局已發通知，醫務人員無症狀陽性不再需要隔離。

問：檢測結果顯示陽性，自我隔離幾天後再做檢測合適？

答：檢測陽性隔離期滿後，無需重新檢測，因為PCR檢測陽性可持續長達90天。如果要重新檢測，建議五天後做抗原檢測（Antigen）, 而不要做PCR檢測。

問：檢測結果顯示陽性，是否需要通報相關部門或工作單位？

答：家庭檢測陽性後並無明文規定需上報，但是否通報工作單位，以各工作單位的規定為準。目前大部分學校要求，學生檢測陽性需通報校方，再次入校也需要陰性證明。

問：患者剛接種了加強針，還是感染怎麼辦？

答：疫苗接種後，機體需要至少七至十天才能產生足夠的抗體而起到保護作用，因此不能認為打完疫苗或加強針後就可以馬上有了保護，而且疫苗的保護率也非100%。

問：疫情嚴重，感染病例眾多，有人認為，現在打加強針會讓身體暫時處於虛弱狀態，免疫力降低，更容易感染？

答：打加強針會讓身體虛弱更易感染的說法，毫無科學根據。

問：聚會後，其中一人檢測陽性，其他密切接觸者是否都需要檢測？

答：密切接觸者是否需要檢測，依個人症狀、社會狀況和工作性質而定，並沒有明文規定。