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美中航班銳減 大量貨物積壓 華人快遞業遭重創

記者邵敏／洛杉磯報導
聖蓋博市一家經營多年的華人快遞公司日前宣布倒閉，門店堆滿貨物。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博市一家經營多年的華人快遞公司日前宣布倒閉，門店堆滿貨物。（記者邵敏／攝影）

美國飛往中國的眾多航班近日因疫情熔斷，華人難以回國過年，同時貨航也大量銳減，導致無數寄往中國的商品都積壓在倉庫中。貨物積壓嚴重，致使一些華人快遞公司不得不關門大吉。

洛杉磯縣聖蓋博市一家經營多年的華人快遞公司日前宣布倒閉，整個門店及倉庫堆滿了無法運往中國的貨物。快遞公司員工徐女士每天都接到無數顧客來電，催問自己的貨物有沒有發。徐女士說，「我快要被這些電話催瘋了，每天都會有幾十個電話問我貨到哪了，年前能不能寄到中國。有些顧客直接要求，如果不能寄的話就退貨，他們擔心我們帶著貨物關門跑路。」

做代購生意的王先生一直是這家快遞公司的常客，他無奈地表示，「最近幾個月購物季，本是一年生意最好的時候，現在倒好，寄了三、四萬元的貨物，包括一線化妝品、品牌包等，已經一個多月了，現在貨到哪兒全不知道。」

據王先生陳述，該快遞公司的運輸系統顯示，他寄往中國的貨物有些已在中國海關等待清關，有些一個多月了始終處於運單創建狀態，根本就沒有動過。王先生說，「清關以往快的話一兩天就能結束，慢的話不會超過一周，現在貨物在海關已經快一個月了，一點反應都沒有，這也太反常了，不知道什麼狀況。」

對於商品無法順利運到中國，王先生表示自己也處於尷尬境地， 「國內顧客收不到東西，就一直發消息催我，問我怎麼回事，我沒辦法只能催快遞公司。」

不少留學生和回國居住的華人，都選擇將行李通過快遞公司寄回中國，但如今人已到國內，行李卻還在洛杉磯滯留。這些顧客也致電快遞公司，催問何時能將他們的行李寄到中國。

對於顧客頻繁催貨，徐女士說，自己只是快遞公司的一名員工，具體情況並不清楚。據她所知，中國海關一些口岸最近正在嚴查美國寄往中國的貨物，導致一些貨已經運到中國，但長時間停留在海關等待審查；而大量運輸狀態一直沒有更新的貨物，確實都積壓在門店和倉庫中。

記者嘗試聯繫這家快遞公司的老闆，但對方拒絕採訪，只是表示會處理積壓的貨物，並全部退還給顧客。

據一位不具名的快遞行業人員解釋，最近一段時間很多華人快遞公司都面臨同樣問題，大量貨物無法及時運往中國。主要是因為疫情嚴重，貨運航班銳減，有些航班目前還能飛，但價格漲得很厲害，翻了五、六倍，不少慘淡經營的快遞公司只能繼續等待便宜航班，貨物全都滯留在在機場附近的倉庫中。

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