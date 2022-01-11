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孕媽紛赴中國 反向生子好處多？

記者王若然╱洛杉磯報導
越來越多在美孕媽選擇回中國產子。（Pexels）
越來越多在美孕媽選擇回中國產子。（Pexels）

近年赴美產子一直是大趨勢，中國孕媽來美生娃，孩子是美國國籍，可享受眾多美國公民福利。然而這兩年疫情肆虐，中美疫情防範成果天差地別，再加上孕媽的父母來美難上加難，越來越多的在美的孕婦開始「反向生子」，爭相回中國產子。美國國籍真的不香了嗎？回中國生娃又有哪些好處？

今年33歲的李女士是南加州某私立小學教師。目前正積極備孕中。她的丈夫是公民，她是綠卡持有人。她計畫在今年學校放暑假時與丈夫一起回中國生娃。李女士說，丈夫八歲時來美，父母親戚都在美國，但自己在美國卻孤身一人，父母親戚都在中國。回中國生孩子主要圖方便舒服，有自己父母照顧很放心。

李女士說，她認識的很多孕媽都選擇回國生孩子，這樣孩子隨中國國籍，上中國戶口，持美國綠卡。即使在美國生活，以後回中國上學或生活更方便。

華裔女士Jane去年12月在孕期34周時，挺著大肚子從美國返回安徽老家生二胎。Jane是美國綠卡，丈夫是美國公民。她說，本來打算和老大和父母一起回國，但無奈之前買的航班都熔斷取消，後來買的機票又買不到一起，乾脆回中國生孩子。

Jane說，在中國坐月子實在太舒服了又便宜。住月子中心的費用，還不及在美國西岸找月嫂的費用，而且好吃好喝的又多，有公婆陪伴實在幸福。此外，「回來生是覺得美國疫情太嚴重，還有一個原因老大也想帶回來上一陣幼兒園，畢竟在美國不敢送學校。」

Jane說，很不理解即使在疫情期間，還義無反顧來美產子的中國孕媽。

其實，Jane即使回中國產子，寶寶的國籍也可以是美國國籍，因為根據美國法律，只要父母一方是美國公民，在海外婚生子女可獲美國國籍。

然而疫情回國生孩子也有不好的地方。一是中國政府目前不給海外公民來中國的簽證，因此孕媽回國生娃，很可能沒有丈夫陪伴。二是雖然中國醫院生產可打無痛，但不是每個醫院的無痛技術都很好，特別是繁忙的公立醫院，麻醉師太忙或人手不夠，產婦無痛就不能保證。中國產婦大多沒有單人間，生孩子時的隱私不能保障。

有網友總結：「在美國生孩子，覺得自己被尊重，是個人在生孩子。在中國坐月子，覺得自己像人一樣被照顧。」

疫情 綠卡 美國公民

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