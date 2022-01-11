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南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

本報記者╱洛杉磯報導
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情之下似乎什麼事都不算荒唐。Omicron變種在中美肆虐，導致航班相繼熔斷，坐飛機的人也膽戰心驚，更有人直接在飛機上搭起「帳篷」，以此隔離周圍旅客和空服員，減少被感染機率。

據網友爆料，在日前洛杉磯飛往廣州的中國南方航空CZ328航班上，有人搭建了一個「帳篷」。飛機準備起飛，坐滿飛往廣州的乘客，大家都戴著口罩，和往日無異。一名坐在經濟艙中間第二排的男性乘客在起飛後，拿出一大塊白色塑料布，開始座位改造工程。只見他將塑料布兩端，用膠布黏貼在前排座位的椅背上，為了增加固定，椅子側面、背面的接口處貼了數層膠布。另外兩端也用膠帶黏貼在自己椅子靠背，然後他和同伴鑽進塑料布裡面，完成與世隔絕狀態。

周圍乘客對其行為雖然側目，但也沒說什麼，想必也理解他擔心感染，才搭建了這樣一個帳篷。不過有人還是將這疫情陰影下獨特的一幕拍照發布到網路上。

有網友對其行為表示不理解，一個網友說，這個人大費周折，還不如買一套防護服呢，蓋個塑料布並不能阻隔病毒，除了悶熱不透氣以外沒有什麼意義，如果要有幽閉恐懼症，還會讓人窒息。

這場景讓他想起了疫情最開始時，有人去超市頭上套了一個塑料袋，當時大家還覺得荒唐可笑，現在都見怪不怪。疫情讓大家集體發瘋，有的人一天要洗800次手，用掉大半瓶乾洗手，手都粗糙到不能看。還有人連蔬菜水果都要用泡消毒水。疫情讓大家神經緊張，幾乎在發瘋邊緣。

不過也有網友認為，此人行為頗有創意，用最少的錢實現了飛機上的隱私和安全兩大訴求。網友小丁說，他最近聽說很多人是在航班飛行中被傳染，可如果不得不，如何避免被傳染是個大問題。防護服去洗手間很不方便，去了洗手間防護服就要換新的。防護服也是塑料布，還不如直接搭個塑料布帳篷省事。

也有人質疑，航空公司是否許可，一名航空公司工作人員表示，航空公司對搭帳篷這方面沒有相關規定，因為這是他自己創意出來的東西，誰都沒想過，這屬於活久見系列。如果客人表示他擔心被感染，想一個人這麼待著，航空公司也沒有規定不允許他這樣做。

疫情 口罩 洛杉磯

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