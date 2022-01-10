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亞市高中軍樂隊參加花車遊行染疫 至少幾十名學生確診

記者邵敏／亞凱迪亞市報導  
由250多名學生組成的亞凱迪亞高中軍樂隊，應邀參加今年的玫瑰花車遊行。（記者邵敏／攝影）
由250多名學生組成的亞凱迪亞高中軍樂隊，應邀參加今年的玫瑰花車遊行。（記者邵敏／攝影）

儘管事前作足了防範措施，並且是戶外活動，但參加玫瑰花車遊行的隊伍，事後仍爆發集體感染新冠病毒。

由250多名學生組成的洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）高中軍樂隊，應邀參加今年的玫瑰花車遊行，活動結束後，樂隊多名學生陸續出現新冠感染症狀，其中包括不少華人學生。該校一名學生表示，太多同學感染了，他知道的至少就有幾十名。此外，一支來自阿拉巴馬州的高中樂隊，參加玫瑰花車遊行後，也有多名學生確診，

華裔X同學是亞市高中軍樂隊樂手，1月1日參加花車遊行活動兩天後，他出現一些輕微的感冒症狀，當時使用新冠家庭檢測包，顯示陰性。在這樣的情況下，X同學第二天選擇去學校上課，但當晚回家後症狀逐漸明顯，咳嗽不斷，同時伴有頭痛發燒，再做檢測時已是陽性。

樂隊多名學生參加花車遊行後，陸續出現感染症狀，其中包括不少華人學生。（記者邵敏／...
樂隊多名學生參加花車遊行後，陸續出現感染症狀，其中包括不少華人學生。（記者邵敏／攝影）

據X同學敘述，他所知道的樂隊學生就有幾十名已確診感染，其中大部分都是華人學生。為保護隱私，學校目前並沒有公佈樂隊究竟有多少名學生、以及哪些學生已被感染。

X同學的母親Z女士介紹說，當天參加玫瑰花車遊行時，軍樂隊的孩子們都沒有戴口罩，此前還應邀參加迪士尼樂園的表演。她推測，樂隊250多名學生目前的感染比例很高，有些可能是輕症或無症狀感染者。

儘管玫瑰花車遊行防疫措施嚴格，還是有不少參與者感染。（記者邵敏／攝影）
儘管玫瑰花車遊行防疫措施嚴格，還是有不少參與者感染。（記者邵敏／攝影）

根據亞凱迪亞學區公佈的數據顯示，截止1月7日，亞市高中學生的感染病例是150例，Z女士認為，這個感染數據絕大部分可能來自樂隊學生。同時Z女士覺得，亞市高中真實的感染病例應遠超這個數字，因為學校並沒有強制學生入學前接受病毒檢測，有太多的無症狀感染者都沒有統計在內。目前，X同學正在居家隔離中。

此外，據主流媒體報導，一支由410人組成的阿拉巴馬州（Alabama）高中樂隊，在參加玫瑰花車遊行後，多名學生也陸續被確診感染，校方尚未公佈具體感染人數。但由於疫情爆發，整個學校本周都已轉為網上課程，並宣布校園中出現異常多的感染病例。

1月1日在巴沙迪那老城舉辦的玫瑰花車遊行，當天萬頭攢動。（記者邵敏／攝影）
1月1日在巴沙迪那老城舉辦的玫瑰花車遊行，當天萬頭攢動。（記者邵敏／攝影）

對於阿拉巴馬高中樂隊爆發的疫情，玫瑰花車遊行通訊主管Candy Carlson表示遺憾，儘管主辦方並沒有得到任何信息，表明樂隊學生的集體感染就是因為參加玫瑰花車遊行引起。Carlson在聲明中指出，最近由於Omicron變體引起的新冠病例激增讓所有人感到擔憂，「但我們相信，本次花車遊行中嚴格的防疫規定，應該能夠減輕對遊行參與者、觀眾的影響。」

據花車遊行主辦方表示，今年遊行的6500多名參與者中，91%的人已接種新冠疫苗，另外9%的人被要求在活動前72小時內提供陰性測試證明。對於現場所有工作人員、買票進入觀眾席的遊客也是同樣要求。

遊行 阿拉巴馬州 檢測

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