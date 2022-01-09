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近期降雨豐、高山終積雪 加州旱情仍難解

編譯組／綜合報導

儘管加州自去年10月1日以來至今，2021年最後三個月降雨量比前一年還多，已有33.9兆加侖水流入，山上也堆滿歷史性的大雪，然這卻不足以結束加州長期以來的乾旱。

事實上，雨水剛被陽光取代，加州監管機構就頒布新規定，禁止民眾用軟水管沖洗行人道和車道等浪費水資源行為。

洛杉磯時報報導，根據6日發布最新美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）報告顯示，由於山區出現大量降水和積雪，西部地區旱情持續改善，但整體來說，加州大部分地區仍處嚴重（severe）或極端（extreme）類別。

奧克斯那（Oxnard）國家氣象局水文專家Jayme Laber說，儘管到去年12月，南加州許多地區降雨量接近或高於正常降雨量的200%，但主幹河流水流量仍小，水庫和地下水位仍低。

例如，卡斯泰克湖（Castaic Lake）蓄水量約45.6%，皮鲁湖（Lake Piru）僅22.9%，Lake Casitas 34.9%，Jameson Reservoir約66.5%，但該水庫是最小的水庫之一。

加州水資源局（California Department of Water Resources）數據，北加州最主要的北塞拉（Northern Sierra）八個監測站指數為1月7日平均值的154%。

該指數提供北部山脈主要流域將水測量站的平均值。這些流域包括沙加緬度、Feather、約巴（Yuba）和美國等，這些河流流入加州一些大型水庫，替加州提供大部分供水。

這八站指數7日顯示為31.2%吋，這指數在水年上，介於於有紀錄以來最潮濕兩個水年，2016-17年和1982-83年。

加州北部主要沙斯達湖（Shasta Lake）和奧洛維爾湖（Lake Oroville）兩個水庫。截至1月6日，沙斯達湖水庫蓄水量僅31%，過去平均同期蓄水量為52%。奧洛維爾湖水庫蓄水量40%，過去平均為76%。

幸運的是，該州近期水資源仍充沛，大量的水資源保存於寒冷山脈的積雪中。當春季和夏季融化時，替加州補給水量，依次將水運送至該州乾渴城市和農場。

Laber說，水庫至少需幾年的雨季才會完全恢復，目前從長遠看，加州水資源仍處赤字。

正如美國乾旱監測局自2000年以來圖表所顯示，該州過去22年大部分時間一直處於乾旱，特別是2012年至2017年連續乾旱，從2014年左右開始的特殊乾旱期，而目前的乾旱期，顯示異常乾旱出現更加突然。

另一種考慮加州水資源狀況，是了解過去24個月正常將水百分比。儘管過去三個月加州出現近期最大的降雨，尤其是12月分，但過去幾年，加州降雨量低於平均。

現在是反聖嬰現象（La Niña，又稱聖妞）第二年，典型的情況是比往年冬季更乾燥，今年冬季長期展望，仍指向此一方向。

此外，目前的乾旱是幾十年來更大乾旱趨勢的一部分，而近期可能只是加州和整體西部短暫、看似潮濕的一個插曲。這一切都是在全球氣溫變暖的背景下發生，在此背景下，極端氣候可能會被災難性的放大。

加州水資源狀況仍不確定，距離擺脫乾旱還有一大段路要走。相關監管機關為保障飲用水，發布相關禁止浪費水的規定，如在沒有關閉噴嘴的情況下洗車，過度澆灌草坪，或沖洗車道和人行道，都可能面臨500元罰款。

加州 指數 南加

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