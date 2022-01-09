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逾20萬例…洛縣上周確診數 史上最高

記者王若然／洛杉磯報導
阿罕布拉市某新冠檢測站大排長龍。（讀者提供）
阿罕布拉市某新冠檢測站大排長龍。（讀者提供）

洛杉磯縣8日新增3萬4448例新冠確診病例，新增16例死亡病例。過去一周洛縣新增確診病例超過20萬，是疫情爆發以來確診人數最多的一周，住院人數在同一周也增長了一倍。目前加州約有80%的新冠病例為新型病毒Omicron所致。

洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）8日呼籲民眾在新增病例持續上升的情況下，遵守防疫準則，保護自身和他人的安全。她建議民眾配戴醫用口罩或更高級別的N95、KN95口罩，遠離沒有戴口罩的人。其他官員呼籲民眾慎重參與聚會活動，特別是室內長時間不戴口罩的活動和大型室外活動。

截至8日，洛縣平均日檢測陽性率為20.4%。洛縣8日住院人數新增300人，至3200人，其中ICU病患411人，7日和6日ICU病人分別為391人和352人。

根據地方政府，很多人最初來醫院是處於其他原因，在接受強制的新冠檢測後，才發覺自己感染了新冠肺炎。

雖然如今新冠住院人數遠不及去年冬季疫情高峰，當時每日有超過8000人住院，但因為很多醫護人員感染新冠，導致醫療系統壓力很大。在過去一周，洛縣有973名醫護感染比前一周增加47%。儘管醫護人員接種疫苗的比例很高。

隨著新冠確診人數不斷增多，加州有200多名國民兵（National Guard）出動，在新冠檢測站補充人手，他們分布在加州50個檢測站，幫助提升檢測能力，讓更多人得以檢測。根據紐森發布的聲明，這些檢測站有18個位於洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和范杜拉縣（Ventura）。據悉下周將會有更多國民兵進駐檢測站。

此外，為了應對疫情導致的醫院人手不夠、檢測站能力不足等問題，紐森提出了一項27億元的疫情應對預算法案，將於下周送至立法機構審核。

檢測 疫情 口罩

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