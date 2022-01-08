我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

洛縣日增4.3萬確診 連2天破紀錄 仍低於去年冬季疫情高峰

記者王若然╱洛杉磯報導
很多藥房新冠快速檢測盒售罄。（記者王若然╱攝影）
很多藥房新冠快速檢測盒售罄。（記者王若然╱攝影）

洛杉磯縣7日新增4萬3000多例新冠確診病例，再次打破了疫情爆發以來單日確診病例新紀錄。洛縣已經連續兩天和一周內三次打破紀錄。

洛縣7日新增4萬3712例確診病例，新增28例死亡病例。單日新增病例打破了6日的3萬7215例確診病例。洛杉磯縣上周五（12月31日）新增2萬7091例確診病例，為當時的歷史最高。

目前洛縣累積確診病例188萬7526例，累積死亡病例有4萬3712例。

隨著確診病例的增多，住院病人也有增加。根據加州政府網站，7日洛縣有2902新冠病人住院，比前一天的2661病人數有所增加。7日有391位病人在ICU，較前一天的352人有所增加。儘管如此，仍遠遠不及去年冬季疫情高峰時的醫院就診人數。當時有8000多名病人。

根據洛縣衛生局，過去一周有973名醫護人員感染新冠，比前一周增加了47%。而醫護人員中接種疫苗的比例很高，足見Omicron病毒傳染力之強。

目前加州要求醫護人員在2月1日前接種完加強針，否則每周要進行兩次新冠檢測。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，在住院人數上升，維持醫療系統穩定的特殊時期，讓醫護人員保持健康更加重要。這幾個月來，醫護人員的疫苗接種率都很高。

費若說，符合條件的民眾要盡早打疫苗和加強針。施打疫苗的民眾感染新冠病毒的概率會小10至30倍。她呼籲民眾除非必要不要去緊急醫療室，除非有生命危險，不要撥打911。

截至7日，洛縣檢測陽性率為20.9%。但該數字可能比真實的數字偏低。因為很多民眾都是買試劑盒在家自測。

根據洛縣6日發布的數據，洛縣完整接種疫苗的民眾中，感染新冠的比例為3.1%，住院的有0.05%，感染並死亡的有0.01%。

洛縣 疫苗 加州

上一則

洛杉磯學區寒假 師生感染率攀升13.5%

下一則

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

延伸閱讀

阿拉米達縣居民專用新冠肺炎疫苗預約平台

阿拉米達縣居民專用新冠肺炎疫苗預約平台
洛縣單日新增4萬3000多確診病例 連兩天破紀錄

洛縣單日新增4萬3000多確診病例 連兩天破紀錄
世界晚報／污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡

世界晚報／污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡
污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡

污染大腸桿菌 加州召回這些牛肉餡
杜特蒂祭鐵腕防疫 未打疫苗者若離家門就逮捕

杜特蒂祭鐵腕防疫 未打疫苗者若離家門就逮捕
拒絕交接種疫苗證明 紐約皇后區新晉市議員被擋在會議室外

拒絕交接種疫苗證明 紐約皇后區新晉市議員被擋在會議室外

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審