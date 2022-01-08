洛縣日增4.3萬確診 連2天破紀錄 仍低於去年冬季疫情高峰

很多藥房新冠快速檢測盒售罄。（記者王若然╱攝影）

洛杉磯縣7日新增4萬3000多例新冠確診病例，再次打破了疫情爆發以來單日確診病例新紀錄。洛縣 已經連續兩天和一周內三次打破紀錄。

洛縣7日新增4萬3712例確診病例，新增28例死亡病例。單日新增病例打破了6日的3萬7215例確診病例。洛杉磯縣上周五（12月31日）新增2萬7091例確診病例，為當時的歷史最高。

目前洛縣累積確診病例188萬7526例，累積死亡病例有4萬3712例。

隨著確診病例的增多，住院病人也有增加。根據加州 政府網站，7日洛縣有2902新冠病人住院，比前一天的2661病人數有所增加。7日有391位病人在ICU，較前一天的352人有所增加。儘管如此，仍遠遠不及去年冬季疫情高峰時的醫院就診人數。當時有8000多名病人。

根據洛縣衛生局，過去一周有973名醫護人員感染新冠，比前一周增加了47%。而醫護人員中接種疫苗 的比例很高，足見Omicron病毒傳染力之強。

目前加州要求醫護人員在2月1日前接種完加強針，否則每周要進行兩次新冠檢測。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，在住院人數上升，維持醫療系統穩定的特殊時期，讓醫護人員保持健康更加重要。這幾個月來，醫護人員的疫苗接種率都很高。

費若說，符合條件的民眾要盡早打疫苗和加強針。施打疫苗的民眾感染新冠病毒的概率會小10至30倍。她呼籲民眾除非必要不要去緊急醫療室，除非有生命危險，不要撥打911。

截至7日，洛縣檢測陽性率為20.9%。但該數字可能比真實的數字偏低。因為很多民眾都是買試劑盒在家自測。

根據洛縣6日發布的數據，洛縣完整接種疫苗的民眾中，感染新冠的比例為3.1%，住院的有0.05%，感染並死亡的有0.01%。