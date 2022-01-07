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阿市Target 遭3人結夥搶劫 華人不安

記者邵敏╱阿罕布拉市報導
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。三名嫌疑犯乘坐賓士車作案。（阿市警局提供）
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。三名嫌疑犯乘坐賓士車作案。（阿市警局提供）

南加華人聚居城市阿罕布拉（Alhambra)，4日（周二）晚發生一起集體搶劫案，二男一女三名歹在緬因街Target超市，搶走裝滿約三輛購物車的商品，得手後開賓士車（Mercedes-Benz）迅速逃離現場。警方立即展開陸空追捕，逮捕三嫌犯，並繳獲贓物。

記者致電阿市警局，確認了這起集體搶劫案，值班警官表示，1月4日晚上9時30分左右，警方接到位於2120 W Main St. 的Target超市保安人員報警電話，稱目擊多名劫匪正在現場搶劫。

警察趕往案發現場時，嫌疑人已開著一輛賓士車（Mercedes-Benz）逃離。根據嫌疑車輛的逃跑方向，警方很快在Fremont和Poplar附近鎖定目標車輛，可就在警察試圖交通攔截時，賓士車沒有讓步，繼續逃離並駛入附近高速公路。為了市民人車安全，阿市警方暫時沒有跟在嫌犯車後緊追不捨，而是交由直升機從空中遠距監控。

在隨後的追捕行動中，洛杉磯縣警局的Air-24直升機從空中協助，跟踪可疑車輛。嫌疑人開車進入蒙特利公園市（Monterey Park），後棄車步行逃離。在Air-24的空中指揮下，阿市、蒙市警方通力合作，最終抓捕了三名嫌疑人。

三名嫌犯二男一女，一名來自洛杉磯的21歲男性、一名來自長堤（Long Beach）的24歲男性，和一名來自洛杉磯的22歲女性，他們因搶劫、逃避重罪和先前所犯罪行的逮捕令而被捕。在賓士車內，警方搜獲到三名劫匪從Target超市搶劫的贓物，約可裝滿三輛購物車，被盜商品價值約1000元，從警方提供的照片中，可以看到贓物包括樂高積木等眾多玩具。

對於這起在阿市熱鬧地區發生的惡劣案件，華裔市長黃幼平（Katherine Lee）表示非常遺憾，她說這樣明目張膽的搶劫案在阿市很少見。黃幼平同時對阿市警方迅速反應，並聯合其他城市警察共同抓捕作出肯定，她說，警方能在最快時間出警並抓住嫌犯，對犯罪分子有極大威懾作用。

記者走訪案發現場Target超市，工作人員證實這起搶劫案，但拒絕提供任何細節。現場一名正在Target購物的阿市居民王先生表示，如今治安日益惡化，搶劫案竟然發生在家門口。王先生說，加州縱容犯罪份子的法律，讓人們越來越沒有安全感，他懷疑，這些歹徒現在被抓，但幾天後會不會被釋放，又重新回到社區作亂？

超市保安目擊多名劫匪在現場實施搶劫，馬上報警。（記者邵敏╱攝影）
超市保安目擊多名劫匪在現場實施搶劫，馬上報警。（記者邵敏╱攝影）
阿市1月4日晚發生集體搶劫案，歹徒對Target超市下手。三名嫌疑犯乘坐賓士車作...
阿市1月4日晚發生集體搶劫案，歹徒對Target超市下手。三名嫌疑犯乘坐賓士車作案。（阿市警局提供）
劫匪搶的贓物可裝滿三輛購物車，包括很多玩具。（記者邵敏／攝影）
劫匪搶的贓物可裝滿三輛購物車，包括很多玩具。（記者邵敏／攝影）
搶劫現場位於阿市2120 W Main St 的Target超市。（記者邵敏╱攝...
搶劫現場位於阿市2120 W Main St 的Target超市。（記者邵敏╱攝影）
阿市1月4日晚發生集體搶劫案，歹徒對Target超市下手。（記者邵敏／攝影）
阿市1月4日晚發生集體搶劫案，歹徒對Target超市下手。（記者邵敏／攝影）

Target 警察 洛杉磯

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