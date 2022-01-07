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3.7萬確診、30死 洛縣日增病例飆新高

記者王珂／洛杉磯報導
華人區家長排隊領COVID-19試劑。 （記者王珂╱攝影）
華人區家長排隊領COVID-19試劑。 （記者王珂╱攝影）

隨著感染人數激增，洛杉磯縣6日病例數飆升至大流行開始以來的最高水準，新增3萬7215例陽性病例、30例新死亡，陽性檢測率為21.9%。截至目前，洛縣共有184萬3922例COVID-19陽性病例，2661名患者住院。

在新報告的30例死亡病例中，21例有潛在疾病。迄今為止，洛杉磯縣的死亡總數為2萬7728。與未接種疫苗的人相比，接種疫苗和加強針的個體感染機率，幾乎降低四倍，住院可能性降低38倍。

「我向所有因COVID-19失去親人的家庭表示衷心的哀悼，每天都有成千上萬的新感染者，我們認識到每天都面臨著無數的新挑戰。許多服務都很緊張，因為工人生病或被隔離，家庭在試圖照顧感染者或隔離者時面臨重大轉折，對於無數居民來說，克服這些困難需要付出很多努力，我們需要盡最大努力保持安全，生病請待在家裏，除非您有真正的醫療緊急情況，否則不要撥打911或去急診室。」洛縣公共衛生局長費洛說。

另外為了保持工作場所和學校的開放，居民和工人被要求：無論疫苗接種狀態如何，在室內或擁擠的室外空間都遵守口罩要求；如果您生病了，請待在家裏，如果您感染，或與感染者有密切接觸，請遵守隔離和檢疫要求。

疫苗 洛縣 洛杉磯

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