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2022雷傑納隆科學獎 南加9華生入圍半決賽

記者丁曙╱洛杉磯報導
2022雷傑納隆科學獎半決賽，南加州九華生上榜。 (Regeneron STS)
2022雷傑納隆科學獎半決賽，南加州九華生上榜。 (Regeneron STS)

美國科學學會（Society for Science）6日公布了享有「少年諾貝爾獎」美譽的2022雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2022）300名學者（scholars）名單， 南加州地區有黃湧貴（Ryan Huang）等九位華裔生入圍半決賽，並且繼續競爭前40名決賽資格。

Regeneron and Society是美國歷史最久和最負盛名的高中生科學和數學競賽，每一位入圍的學者及其他們所讀的學校將各得2000元獎金，表彰學生在科學數學領域取得的傑出成就。南加州九位入選的華裔學生分別來自洛杉磯縣、聖地牙哥縣等地的公私立高中及教會學校，他們的研究領域涵蓋生物醫學、人工智能、互聯網絡、工業製造等，成為美國未來的高新科技的新希望。

南加州入圍的華裔學生和科研項目名單如下：

Ethan Wong，亞凱迪亞高中（Arcadia HS），項目名稱「採用新型製造技術構建鐘形升力分布的飛機偏航特性」。

Daniel Cai，聖地牙哥Torrey Pines高中，項目名稱「自身免疫性水皰疾病的深度研究輔助診斷」。

Andrew Gao，聖地牙哥Canyon Crest高中，項目名稱「通過生物活性和溶血感知方法生成新型抗病毒肽」。

Vivien He，派洛斯福德半島高中（Palos Verdes Peninsula HS），項目名稱「Qube：用於現場和區域地震預警的低成本物聯網設備」。

Aaron Lee, 拉肯亞達-弗林楚奇預科學校（Flintridge Preparatory School），項目名稱「快速干預中風的移動診斷應用程序」。

Michael Zeng，加州主教學校（Bishops School），項目名稱「全方位移動機器人的 PI(t)D(t) 控制和移動分析」

Theodore Jiang，洛杉磯Palisades Charter高中，項目名稱「破譯遺傳變異的語言：使用Ttransformer 的語言模型來識別與人類遺傳疾病和癌症相關的致病性錯義突變」

Fiona Jiang, 克萊蒙Claremont地區Vivian Webb高中，項目名稱「用圖形神經網絡展示數十年技術進步：創新網絡視角」。

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