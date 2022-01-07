王甦鳴深究老年失智症 入圍雷傑納隆科學獎

王甦鳴研究老年失智症新發現膺選雷傑納隆學者。（學生提供）

老年失智 症是一個普遍的和困擾許多家庭的常見性疾病，Jericho高中華裔 生王甦鳴（Ethan Wang）研究「阿茨海默症研究：銅失調對免疫系統的作用」，對於了解和攻克該項頑症進行了有益的探索。

王甦鳴介紹，他的項目研究了多種風險因素對老年失智症（阿茨海默症，Alzheimer's disease）的影響，包括銅、免疫系統和腸道。該項目是第一個同時檢查所有三個因素的研究。他在研究基因表達的實驗室內，進行了基因關係的計算測試和實驗，並且發現這三者都在導致阿茨海默病發作的腸腦關係中發揮作用。

新冠病毒大流行打亂了王甦鳴的多項研究計劃。在高中11年級前的暑期，他本來應該在實驗室工作。但是，由於COVID困擾，實驗室研究實習被取消了，被迫通過計算方式在家中進行項目研究，這意味著必須他必須學習如何從頭開始編碼。去年夏天在實驗室工作採取的所有 COVID 預防措施，也對他提出了挑戰。因此，克服了大流行給自己帶來的所有障礙，並且獲得Regeneron STS 的表彰更加有意義。

王甦鳴通過申請早期決策計劃（Early Decision），已被約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）錄取，打算主修神經科學。他希望將來在神經科學領域工作，職業可能是一名醫生，或者進行自己的研究。

王甦鳴還特別強調，「我要感謝這個採訪機會，因為我的祖母是《世界日報 》的忠實讀者。」