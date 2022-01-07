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高牁安研發新型抗病毒肽 入圍雷傑納隆科學獎

記者丁曙／聖地牙哥報導
Canyon Crest高中華裔生高牁安膺選2022雷傑納隆學者。（學生提供）
Canyon Crest高中華裔生高牁安膺選2022雷傑納隆學者。（學生提供）

聖地牙哥Canyon Crest高中學生高牁安（Andrew Gao），項目名稱「通過生物活性和溶血感知方法生成新型抗病毒肽」，可以對抗冠狀病毒和HIV等討厭的病毒，比傳統藥物更有療效和更少副作用，膺選2022雷傑納隆學者。

高牁安介紹，他設計了一個機器學習模型來生成新的現實抗病毒肽。基本上，該模型在現有的抗病毒肽序列中發現了模式，並將其應用於製造新的序列。接下來，他建立了兩個模型來預測生成的肽是否真的能對抗病毒，以及需要多少濃度。在生成數以千計的肽（第一代）後，他將模型與其他研究人員製作的模型一起應用，以選擇溶血作用最小和抗病毒強度最高的肽。他用這些有前途的肽重新訓練生成模型（第二代）。 83% 的第二代肽是非溶血性的，36% 具有預測的抗病毒能力，比第一代肽有很大的改進。該項研究可以幫助人們找到針對COVID-19 的安全有效的治療方法。

由於大流行無法在實驗室工作，高牁安在筆記本電腦上完成了整個項目。令人驚奇的是，互聯網和軟件工具使任何人都可以在家中進行研究。他希望自己的項目能激勵其他學生從事計算研究。事實上，他已經創建了一個免費的在線生物信息學課程：udemy.com/course/geneexpression。此外，他還經營一個非營利組織 The Helyx Initiative，該組織教授生物信息學和計算研究技能。

疫情大流行期間能夠獲得這項榮譽，高牁安感到非常榮幸，同時也非常感謝那些了不起的老師和以前的導師，他們培養了自己的好奇心並激勵他從事科學研究。他希望未來學習計算機科學和生物學，並且在大學期間參加實驗室的研究項目。

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