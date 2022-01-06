南加發現首個流感、新冠雙重感染病例 10幾歲男童輕症

南加某男孩被檢測發現首例流感、新冠雙重感染病例。（KTLA5）

南加首例Flurona雙重感染病例5日（周三）確認，Flurona是流感 和新冠病毒的結合體。一名剛從國外旅行回來的十幾歲男孩被確診，同行的父母也有一人新冠檢測 呈陽性。

洛杉磯蓋蒂中心附近的一家新冠檢測站，檢測到南加首例Flurona感染病例。患者是一名症狀較輕的十幾歲男孩，他的流感和新冠檢測同時呈陽性。男孩和家人剛從墨西哥Cabo San Lucas旅行回來，他是家中唯一同時感染兩種病毒的成員。

Flurona是流感和新冠病毒的混合物，醫學專家將Flu（流感）和Corona（新冠病毒）兩個字組合起來，稱這種雙重感染為「Flurona」。據媒體日前報導，最早病例在以色列被發現，患者是一名未接種疫苗 的孕婦，症狀較輕。佛羅里達州（Florida）和德州也出現Flurona感染病例，似乎都是未成年人。

911新冠測試運營主管Steven Berzan表示，流感和新冠病毒的症狀，尤其是Omicron變體，在許多方面重疊，包括呼吸困難、虛弱和流鼻涕。 Berzan說，檢測到Flurona雙重病毒不必過分恐慌，他提醒人們採取預防措施，例如戴口罩、洗手，生病時應待在家裡不要外出。

世衛組織官員表示，當病原體在社區大量傳播時，新冠病毒和流感病毒合併感染並不少見。對於希望最大限度預防流感和新冠病毒的人，CDC表示，可以在同一次就診期間接種新冠和流感兩種疫苗。專家同時表示，過去經驗表明，疫苗往往會按預期發揮作用，但無論是間隔接種還是聯合接種，都有類似副作用。