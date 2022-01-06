我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

南加發現首個流感、新冠雙重感染病例 10幾歲男童輕症

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
南加某男孩被檢測發現首例流感、新冠雙重感染病例。（KTLA5）
南加某男孩被檢測發現首例流感、新冠雙重感染病例。（KTLA5）

南加首例Flurona雙重感染病例5日（周三）確認，Flurona是流感和新冠病毒的結合體。一名剛從國外旅行回來的十幾歲男孩被確診，同行的父母也有一人新冠檢測呈陽性。

洛杉磯蓋蒂中心附近的一家新冠檢測站，檢測到南加首例Flurona感染病例。患者是一名症狀較輕的十幾歲男孩，他的流感和新冠檢測同時呈陽性。男孩和家人剛從墨西哥Cabo San Lucas旅行回來，他是家中唯一同時感染兩種病毒的成員。

Flurona是流感和新冠病毒的混合物，醫學專家將Flu（流感）和Corona（新冠病毒）兩個字組合起來，稱這種雙重感染為「Flurona」。據媒體日前報導，最早病例在以色列被發現，患者是一名未接種疫苗的孕婦，症狀較輕。佛羅里達州（Florida）和德州也出現Flurona感染病例，似乎都是未成年人。

911新冠測試運營主管Steven Berzan表示，流感和新冠病毒的症狀，尤其是Omicron變體，在許多方面重疊，包括呼吸困難、虛弱和流鼻涕。 Berzan說，檢測到Flurona雙重病毒不必過分恐慌，他提醒人們採取預防措施，例如戴口罩、洗手，生病時應待在家裡不要外出。

世衛組織官員表示，當病原體在社區大量傳播時，新冠病毒和流感病毒合併感染並不少見。對於希望最大限度預防流感和新冠病毒的人，CDC表示，可以在同一次就診期間接種新冠和流感兩種疫苗。專家同時表示，過去經驗表明，疫苗往往會按預期發揮作用，但無論是間隔接種還是聯合接種，都有類似副作用。

流感 檢測 疫苗

上一則

洛城新語/美國疫情中的怪現象

下一則

22、23日世報嘉年華 元極舞、太極功夫扇精采上演

延伸閱讀

世界晚報／華人疫期懼體檢 拖到癌末病逝

世界晚報／華人疫期懼體檢 拖到癌末病逝
南加發現首個流感、新冠雙重感染病例

南加發現首個流感、新冠雙重感染病例
輝瑞與BioNTech再攜手 為帶狀皰疹研發mRNA疫苗

輝瑞與BioNTech再攜手 為帶狀皰疹研發mRNA疫苗
接種中國疫苗也可打補強針 亞美醫師協會7日法拉盛開打

接種中國疫苗也可打補強針 亞美醫師協會7日法拉盛開打
專家：無論接種與否 未來數月難逃感染新冠

專家：無論接種與否 未來數月難逃感染新冠
河濱過去一周 感染數雙倍增加

河濱過去一周 感染數雙倍增加

熱門新聞

美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

2022-01-04 02:18

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪