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加州學生檢測盒短缺數百萬人未收到 紐森受抨擊

編譯組／美聯社電
加州許多學生在開學前未收到新冠檢測盒，引發校園安全憂慮，州長紐森受到批評。（美聯社）
加州許多學生在開學前未收到新冠檢測盒，引發校園安全憂慮，州長紐森受到批評。（美聯社）

由於加州新冠新增病例率不斷上升，加州州長紐森（Gavin Newsom）和官員因未能實現在開學前提供所有加州學區快篩檢測盒的承諾，正遭受外界批評。

雖然加州政府在寒假期間已寄出數百萬個快篩檢測盒給各學區，但仍有數百萬名學生和教職員沒有收到，引起人們擔心學生開學返校上課後的安全問題。

為了確保學生可以安全返校，加州衛生廳表示，他們在去年12月初已寄出約200萬份快篩檢測盒給各學區，紐森在聖誕節前也宣布，會再購買600萬份檢測盒給學生使用。

加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）5日表示，一半的檢測盒上周已送抵各地方政府和學區，剩下的檢測盒有些出於「運送困難」和冬季風暴造成的延誤還未送達。瑟蒙德坦承，這個情形很讓人失望。

瑟蒙德說：「加州有1萬所學校，因此，這項工作非常艱鉅，我們必須想辦法以較快速的方式完成。」

洛杉磯時報（Los Angeles Times）4日在社論中質問紐森承諾的檢測盒現在在何處，它說：「本周，太多加州孩子在不知他們是否會傳播高傳染性Omicron病毒的情況下返校。」

不過，收到檢測盒的學校得以避免許多已感染病毒的學生和教職員進入校園。

屋崙聯合學區（Oakland Unified School District）表示，超過900名學生和教職員在3日開學前驗出感染了新冠，一半是在學校設立的檢測站驗出，另一半是使用居家檢測盒驗出。

沙加緬度市聯合學區（Sacramento City Unified School District）表示，他們12月收到約3萬8000個檢測盒，供約5萬名學生使用，有500多名學生和教職員檢測後呈陽性，這些人正在隔離。

不過，沙加緬度市聯合學區在聲明中說：「很可惜，我們並未收到足夠的檢測盒供所有學生使用。因此，我們讓還未符合疫苗接種資格的較年幼學生優先使用檢測盒。」

檢測 加州 學區

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