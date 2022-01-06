洛縣日增2.6萬確診 雇主須提供員工口罩

因 COVID-19的爆炸性傳播，公共圖書館已關閉 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯 公共衛生局（Public Health）1月5日確認了27例新死亡案例，以及2萬6,754例新確診COVID-19陽性病例；27件死亡案例中，18人具有潛在疾病，迄今為止洛杉磯縣的總死亡人數為 2萬7698 人。

公共衛生局已在洛杉磯縣所有地區確定了總共180萬6828例 COVID-19 陽性病例，目前有2,240名COVID-19患者住院。超過1015萬9295人獲得檢測 結果，其中16%呈陽性反應。

公共衛生局稱已修改衛生命令，要求雇主必須儘快（不遲於1月17日）為在室內工作且與他人密切接觸的員工提供專業的醫用級口罩 、外科口罩或更高級別的呼吸器，例如N95或KN95口罩，因為這些升級後的口罩更能阻止病毒顆粒進入呼吸系統。

新規定對於戶外大型活動的人數門檻降至5000人，室內大型活動出席人數為500人。紙牌室遊戲桌上禁止食物和飲料，並且在室內紙牌室時必須始終佩戴口罩，除非在指定的用餐區進食或飲水。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，「我向所有因COVID-19失去親人的家庭表示真誠的哀悼，鑒於病毒的爆炸性傳播，我們與其他人密切接觸的活動風險增加，因此希望每個人都能明智的保護自己和所愛的人們，這意味著無論何時何地都要加強保護，在工作中佩戴專業醫用口罩，在其他娛樂場所更要做好防護，直到社區的傳播速度大大降低。」