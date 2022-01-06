加州日均增5.4萬確診 室內口罩令延長至2月15日

加州政府將延長室內口罩令至2月15日。（讀者提供）

加州 官員5日（周三）表示，加州將其室內強制口罩 令（Indoor mask mandate）的使用期限至少再延長一個月，直到2月15日。

由於更具傳染性的omicron變體導致新的COVID-19感染激增，加州上個月恢復了這項強制令。假日聚會和相關活動也為病例持續和急劇增加推波助瀾。

加州強制口罩令原定在2022年1月15日到期，或者屆時至少要重新評估。但是，現在，加州衛生廳（California Department of Public Health）廳長加利 (Mark Ghaly) 表示，隨著加州冠狀病毒感染率繼續上升，該項強制令將至少延長至2月15日。

加利表示，「到時候，我們將再次重新評估整個加州、社區和醫療保健提供環境的狀況，以確保我們將最新信息考慮在內，以確定是否會再次延期，或者我們是否已做好準備取消全州強制口罩令。」

根據《洛杉磯時報》彙編的數據，加州過去一周平均每天報告5萬4695新增病例，這是近兩年病毒大流行期間最高的滾動總數。該指標可能會因新年假期周末的數據延遲以及隨後周二公布的數天數據有差，但趨勢線最近接近垂直，說明全州範圍內的傳播是多麼突然和明顯。

根據加州公共衛生廳的數據，冠狀病毒檢測 呈陽性的比例也飆升至創紀錄的水平，截至5日（周三），七天平均率達到了21.3%。