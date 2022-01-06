確診率20.4% Omicron強襲加州 葛萊美獎延期

洛杉磯縣刑事法庭，從即日起不開庭兩周，洛縣選務處也暫停開放。(本報記者／攝影)

新冠病毒Omicron病株造成感染人數大增，加州七天平均確診率達到20.4%，人數也達5萬267人，均為疫情發生以來最高。雖然各級政府尚未發布居家令，但南加許多公私立機構已經開始行動，關閉辦公場所，改採遠距工作模式。以下是各處場所的暫停開放說明：

葛萊美獎：主辦單位美國錄音藝術學院（Recording Academy）5日宣布，原定1月31日在洛市中心的Crypto.com Arena舉行的現場頒獎典禮延期，因為洛杉磯 地區感染風險太高，這或許是各大頒獎典禮，因為疫情而變更舉辦方式的前兆。

法院：

洛杉磯縣刑事法庭，從即日起不開庭兩周，洛縣選務處也暫停開放。洛杉磯、河濱與橙縣 聖塔安那（Santa Ana）的聯邦法院，至少未來三周都不會開庭，以保護公眾安全，並讓法院其他業務還能繼續運作。

市政服務：

．蒙特利公園市（Monterey Park）未來數周都會暫停休閒與社區服務與圖書館 室內閱讀。

．范杜拉縣（Ventura）的機關5日起暫停對外開放三周，市民服務改採線上與預約方式。

．橙縣新港灘（Newport Beach）的市政廳與各處社區中心3日起暫停對外開放，各項服務仍會繼續提供，但必須透過線上或遞件方式申請，另外1月中可能再宣布防疫新規。

．橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）市府4日起停止對外開放，公眾會議改採線上舉行，能夠遠距工作的職員盡量不要到班。不過，公園、海灘、圖書館、社區中心仍然對外開放。

．洛杉磯市議會4日宣布，1月的會議都改採視訊。

．聖地牙哥縣波威（Poway）3日晚間宣布市政廳暫停對外開放。

．馬里布（Malibu）市政廳1月28日前都不對外開放。

．橙縣米慎維埃和圖書館（Mission Viejo Library）開始要求民眾事先預約，6日起生效。該館表示，這是為了管理入館人數，以確保大家都能保持安全間距。

學校：依照各自規定進行加強防疫措施，包括每周篩檢等。但基本上南加各中小學，都按期陸續開學，未改成上網課。