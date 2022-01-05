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專家：無論接種與否 未來數月難逃感染新冠

記者邵敏／洛杉磯報導
專家預測，無論是否接種疫苗，未來幾個月或無人可免遭感染。（Unsplash.com）
專家預測，無論是否接種疫苗，未來幾個月或無人可免遭感染。（Unsplash.com）

新冠疫情最近的激增速度讓人難以置信，除了每天驚人的數據之外，人們發現身邊到處都是感染病例。有傳染病學專家甚至認為，未來幾個月，無論是否已經接種過疫苗，可能沒有一個人可以完全免遭感染。

亞凱迪亞美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華表示，「我個人覺得，未來幾個月內，無論接種疫苗與否，每個人或早或晚都有測試陽性的可能。」ABC7新聞日前也發表同樣的觀點，對正在經歷疫情的民眾發出強烈警告：做好準備，每個人都會感染新冠。

在這個大膽的預測背後，江華強調接種疫苗的重要性。他說，感染或許無人能夠倖免，但關鍵在於接種疫苗後或有自然免疫力的人，絕大部分都不會發生重症或者死亡，或有類似感冒症狀，幾天後可以完全康復。

江華指出，有一個重要的概念需要澄清，感染病毒、或核酸檢測陽性，與發生新冠疾病不是一個等同問題。他說，並非每個人感染病毒後就一定會發展成疾病，或進而發展成重症。感染病毒後的症狀嚴重與否，關鍵取決於每個人對抗病毒的免疫力，而這種免疫力來自疫苗接種，或先前自然感染病毒後恢復產生。

近兩年來持續在一線治療新冠患者的江華醫生，見證了疫情發展的整個過程。他分析指出，最近節假日聚會和變異病毒株Omicron的高傳染性，加之大量的普測(Screening)，導致新冠陽性人數迅速上升，因為基數的上升，造成醫院住院病人也相應增加。但江華說，目前住院人數，尤其是重症病人的數量還是明顯少於去年同期，「主要因為大部分人已接種疫苗，或曾經感染病毒恢復後產生的免疫保護，這些都對預防重症發展起到關鍵作用。」

如果未來幾個月無人倖免被感染，接種疫苗可防止重症、死亡，那麼戴口罩、保持安全距離等防疫措施又有何意義？對此，阿罕布拉市前市長沈時康認為，新冠會繼續有新變種，傳染性越來越強，但殺傷力卻越來越低，人類已沒有辦法消滅病毒，最後幾乎每一個人都會傳染，人類會繼續生存下去，而新冠病毒也會繼續生存下去。

沈時康說，「既然每個人都會傳染新冠病毒，為什麼還要戴口罩呢？因為戴口罩將延遲我們傳染到病毒的時間，新變種殺傷力會越來越低，所以越晚傳染到新冠病毒，身體的反應症狀也會越輕。」

疫苗 疫情 口罩

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