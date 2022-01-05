我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

疫情嚴重 旅遊感染留遺憾 網友：為玩而確診無法原諒

記者張宏／洛杉磯報導
聖誕節和新年期間全美各地充斥著旅遊慶祝的人潮，很可能不知不覺就被傳染。（檔案圖）
聖誕節和新年期間全美各地充斥著旅遊慶祝的人潮，很可能不知不覺就被傳染。（檔案圖）

聖誕節和新年期間全美各地充斥著旅遊慶祝的人潮，拉斯維加斯一地跨年的人數就超過30萬人，於此同時疫情確診人數也在每日飆升中。有華人在旅途中染疫不自知，回家才發現確診，也有華人旅行歸來把病毒傳染給家中老人導致長者病逝，還有華人因為確診而不得不取消旅行。

在疫情肆虐背景下旅行風險遽增，可能導致家人喪命。華人李女士近日全家帶著孩子去賭城旅行，旅行歸來後，和父母相聚吃飯，導致父親確診。但父親居家隔離十多天發現沒有症狀就放鬆警惕，母親就讓父親從樓上下來和大家一起吃飯。結果某天早上，大家發現母親沒有按時起床做早飯，原來母親也被感染但是沒有症狀，母親送到醫院沒多久就病逝了。

還有在華人論壇上，一名華人女性發帖表示，自己一家三口在新年期間去紐約吃喝玩樂好些天，結果回家後覺得怕冷和鼻塞，感覺是中招了，檢測結果果然是陽性。為了緩解症狀，她多次泡熱水澡，後來鼻子通暢很多，感覺症狀比流感鼻塞症狀要輕得多。她表示很慶幸能出去遊玩，而不是關在家裡像坐牢一樣。即使被感染也是輕症，和紐約街頭的其他人一樣，承擔有限的風險和後果。

一些人認為出去玩被感染是個人行為，無需指責，但也有很多人對這名華人的做法表示憤怒，一名網友說，要是能計算出這個女性一家一路直接和間接又感染多少人多少家庭，才能計算出真正的後果。然而他們家自己卻是只承擔了後果的一部分。另外一名網友說，「為了一己私利到處亂跑染上病毒並可能把病毒傳染給其他的人，就不要來發帖找罵了吧。你要是上學的孩子，或者上班的人在工作中或者通勤的過程中不幸感染，那我們同情你，希望你無恙，如果是為了玩，則無法原諒」。

華人林女士一家本來計畫去夏威夷旅行，但是最後一分鐘取消了，她表示，糾結了幾天還是取消了，夏威夷不危險，但是機場和飛機上是最容易中招，到處是不戴口罩又吃吃喝喝的人，且離得很近。孩子這一周都在問她， 為什麼不能度假，朋友家裡都去了，她只能不停的重複， 因為媽媽膽小。

也有華人因為確診而不得不放棄旅行，華人黃先生本來計畫1月中旬去加拿大旅行，但是最近因為年底聚會時一個密切接觸的朋友被傳染上新冠病毒，他自己也中招，他表示，因為去加拿大還要做核酸檢測，那在出發前要看是否時間夠從陽性轉陰性，不然只能取消。現在感覺坐家裡天天看疫情爆表，但是出門卻到處是人山人海，病毒就是這麼傳播的。

華人 疫情 檢測

上一則

華男未打疫苗染疫死亡 妻子痛哭追悔莫及

下一則

13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關

延伸閱讀

紐約再增4名亞裔法官 亞太裔總數50人 代表性仍不足

紐約再增4名亞裔法官 亞太裔總數50人 代表性仍不足
BTS染疫3名成員近況曝光 經紀公司宣布「都痊癒了」

BTS染疫3名成員近況曝光 經紀公司宣布「都痊癒了」
瑞典國王與王后雙雙確診染疫 暫時自我隔離

瑞典國王與王后雙雙確診染疫 暫時自我隔離
紐約皇后區85歲華婦陳屍家中 頸部有瘀傷

紐約皇后區85歲華婦陳屍家中 頸部有瘀傷
紐約涉殺情夫華女被訴9罪皆不認 證實已懷孕

紐約涉殺情夫華女被訴9罪皆不認 證實已懷孕
新冠住院逾10.3萬人 Omicron疫情2周內將達高峰

新冠住院逾10.3萬人 Omicron疫情2周內將達高峰

熱門新聞

美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）

子彈穿過試衣間14歲少女枉死 視頻公布

2021-12-28 14:13
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天