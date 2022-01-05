疫情嚴重 旅遊感染留遺憾 網友：為玩而確診無法原諒

聖誕節和新年期間全美各地充斥著旅遊慶祝的人潮，很可能不知不覺就被傳染。（檔案圖）

聖誕節和新年期間全美各地充斥著旅遊慶祝的人潮，拉斯維加斯一地跨年的人數就超過30萬人，於此同時疫情 確診人數也在每日飆升中。有華人 在旅途中染疫不自知，回家才發現確診，也有華人旅行歸來把病毒傳染給家中老人導致長者病逝，還有華人因為確診而不得不取消旅行。

在疫情肆虐背景下旅行風險遽增，可能導致家人喪命。華人李女士近日全家帶著孩子去賭城旅行，旅行歸來後，和父母相聚吃飯，導致父親確診。但父親居家隔離十多天發現沒有症狀就放鬆警惕，母親就讓父親從樓上下來和大家一起吃飯。結果某天早上，大家發現母親沒有按時起床做早飯，原來母親也被感染但是沒有症狀，母親送到醫院沒多久就病逝了。

還有在華人論壇上，一名華人女性發帖表示，自己一家三口在新年期間去紐約吃喝玩樂好些天，結果回家後覺得怕冷和鼻塞，感覺是中招了，檢測 結果果然是陽性。為了緩解症狀，她多次泡熱水澡，後來鼻子通暢很多，感覺症狀比流感鼻塞症狀要輕得多。她表示很慶幸能出去遊玩，而不是關在家裡像坐牢一樣。即使被感染也是輕症，和紐約街頭的其他人一樣，承擔有限的風險和後果。

一些人認為出去玩被感染是個人行為，無需指責，但也有很多人對這名華人的做法表示憤怒，一名網友說，要是能計算出這個女性一家一路直接和間接又感染多少人多少家庭，才能計算出真正的後果。然而他們家自己卻是只承擔了後果的一部分。另外一名網友說，「為了一己私利到處亂跑染上病毒並可能把病毒傳染給其他的人，就不要來發帖找罵了吧。你要是上學的孩子，或者上班的人在工作中或者通勤的過程中不幸感染，那我們同情你，希望你無恙，如果是為了玩，則無法原諒」。

華人林女士一家本來計畫去夏威夷旅行，但是最後一分鐘取消了，她表示，糾結了幾天還是取消了，夏威夷不危險，但是機場和飛機上是最容易中招，到處是不戴口罩又吃吃喝喝的人，且離得很近。孩子這一周都在問她， 為什麼不能度假，朋友家裡都去了，她只能不停的重複， 因為媽媽膽小。

也有華人因為確診而不得不放棄旅行，華人黃先生本來計畫1月中旬去加拿大旅行，但是最近因為年底聚會時一個密切接觸的朋友被傳染上新冠病毒，他自己也中招，他表示，因為去加拿大還要做核酸檢測，那在出發前要看是否時間夠從陽性轉陰性，不然只能取消。現在感覺坐家裡天天看疫情爆表，但是出門卻到處是人山人海，病毒就是這麼傳播的。